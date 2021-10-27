ملتقى صناعة الإبداع يطلق نسخته الــ12 بالتعاون مع قادة المنطقة

أعلن ملتقى صناعة الإبداع (C-S) عن إطلاق نسخته الــ 12، لتعزيز الإبداع في مصر والشرق الأوسط الي جانب الشراكة مع بلكونة، منصة الإبداع الحصرية في المملكة العربية السعودية، وشركة Gemini Africa، شركة استثمارية في القاهرة تسعى للربط بين عالم رواد الأعمال والتكنولوجيا وصناعة السينما.

يأتي ذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي Heartwork، المشروع الإداري الأول المبني علي علم السعادة في مصر والشرق الأوسط من ماونتن فيو.

هذا وينطلق C-S 2021 من فندق نايل ريتز كارلتون في القاهرة، ليقدم فعالياته المبهرة على مدار 4 أيام من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، ويجمع أبرز الخبراء في مختلف الصناعات محلياً وإقليمياً ودولياً.

في هذا الصدد، صرحت مي سلامة، المؤسس المشارك لملتقى صناعة الإبداع (C-S)،: “يُعَد ملتقى صناعة الإبداع هو مركز الإبداع الأول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط والعالم، ومن خلاله نسعى جاهدين لإبراز الإبداع كأحد المهارات الأساسية للنجاح في كل المجالات والصناعات

ومن هنا، حرصنا على توحيد القوى مع قادة الإبداع حول العالم، ونجحنا في جذب أكثر من 780 متحدث ليمثلوا 21 مجال.

وعلى مدار السنوات الماضية، قدم ملتقى صناعة الإبداع 946 محاضرة و350 حلقة نقاش و38 ورشة عمل، بمشاركة 79 عارضًا ألقوا الضوء على العديد من قصص النجاح الملهمة.

وهذا العام، لنا السبق في عرض التطور الإبداعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية بالتعاون مع بلكونة، بالإضافة إلى مد شراكاتنا الاستراتيجية الراسخة، يداً بيد نحول المزيد من الأفكار المبتكرة إلى واقع، وبذلك نسهم في تطوير الصناعات المختلفة، ومن ثم تنمية الاقتصاد القومي”.

من جانبه قال المهندس أحمد المرسي، مدير الابتكار بشركة ماونتن فيو للإستثمار العقاري :” ماونتن فيو هي الشريك الأساسي في Creative Industry Summit؛ نظرًا لرؤيتنا المشتركة في دعم الابتكار وتقديم حلول مختلفة إلى سوق العمل”

مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشارك ماونتن فيو بملتقى صناعة الإبداع، إذ سبق أن شاركت بالمتلقى العام الماضي ، وحرصت على المشاركة للعام الثاني على التوالي، لعرض ابتكاراتها وإبداعاتها بالقطاع العقاري بما يتماشى مع هدف الملتقى.

أضاف “المرسي”، تعاقدنا مع الأفضل في العالم من حيث الخبرة في تطبيق علم السعادة على بيئة العمل وهي شركة Delivering Happiness ، و شركة Callison RTKL، لتقديم بيئة عمل مبتكرة قائمة على علم السعادة.

ويرتكز Heartwork، المشروع الإداري الأول المبني علي علم السعادة في مصر والشرق الأوسط في ماونتن فيو أي سيتي التجمع الخامس، على أربع ركائز أساسية هم Heart, Body, Mind & Soul، وهي ركائز يجب أن تتوافر بأي مكان عمل لزيادة الإنتاجية والكفاءة مما يؤدي إلى أرباح طويلة الأجل للشركات.

وبدأنا تطبيق علم السعادة بالمقر الإداري للشركة بالقاهرة الجديدة، وانعكس نتائج هذا التطبيق في زيادة إنتاجية العمل، وابتكار الموظفين لمنتجات جديدة تسهم في تميز مشروعات الشركة بالقطاع العقاري المصري.

ولتسليط الضوء على الشراكة الواعدة التي تجمع بين ملتقى صناعة الإبداع ومنصة بلكونة، استفاضت عبير العيسى، عضو لجنة الدعاية والإعلان في الغرفة التجارية في الرياض ومؤسس ومدير عام شركة بولد

قائلة: “يُعد توقيع اتفاقية مذكرة التفاهم بين بلكونة، إحدى مبادرات لجنة الدعاية والإعلان في غرفة الرياض، ومنصة قمة الصناعات الإبداعية مهماً جدا في مجال الدعاية والإعلان، وذلك لتبادل المعرفة والخبرات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة لدعم المهارات وتوطين صناعة الإعلان من خلال ورش عمل وفعاليات متنوعة وكذلك لإبراز الأعمال الإبداعية الوطنية.

كما تطمح لجنة الدعاية والإعلان في الغرفة التجارية لجعل الرياض عاصمة للإبداع”.

وأكد عدلي توما، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة Gemini Africa، على ضرورة الإبداع لتحقيق رسالة الشركة، قائلاً: “نفتخر اليوم بالإعلان عن شراكتنا مع ملتقى صناعة الإبداع، ونرى هذه الشراكة كخطوة إيجابية في رحلة مسار سينماتك التي بدأناها العام الماضي، إذ تسلط الضوء على أهمية دمج ريادة الأعمال والتكنولوجيا في كل المجالات الإبداعية وليس فقط مجال صناعة الأفلام.

نحن نحلم سوياً أن نفتح أبواب لفرص غير مسبوقة لكل الشباب والموهوبين الذين لديهم شغف بالصناعات الإبداعية ويمتلكون المهارات التقنية اللازمة لتقديم حلول من شأنها النهوض بهذه الصناعات”.

مسارات الملتقي

جدير بالذكر أن ملتقى صناعة الإبداع يحتفي بتنوع مجالات الإبداع، إذ يغطي 21 مسار ويتناولهم من زوايا فريدة غير مسبوقة، وتلك المسارات هي: الدعاية والإعلان، والإعلام، والتسويق التقليدي والرقمي، ومهرجان كان ليونز الدولي للإبداع، وصناعة المحتوى، والإبداع في المملكة العربية السعودية، وإدارة الفعاليات

والابتكار الغذائي، والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، والمشروعات الناشئة، وريادة الأعمال، والفن، والموسيقى والأفلام، والموضة والتصوير، والصحة النفسية، والرياضة والألعاب الإلكترونية، والاستدامة، وغيرها الكثير..