ملتقى شرم الشيخ الدولى للتأمين يستضيف خبير السلامة المهنية الكندى لارى ويلسون

يستضيف الاتحاد المصرى للتأمين هذا العام، خلال ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين لارى ويلسون، المستشار الدولى للسلامة الصناعية، والعضو المنتدب لمؤسسة Safe Start والتي تعد إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم المقترحات والحلول العملية المتعلقة بكيفية إدارة السلوك البشرى وتحسين الأداء بشكل مستدام داخل بيئة العمل مما ينعكس على معدلات الأخطار والخسائر.

عن لارى ويلسون خبير السلامة الكندى

وجدير بالذكر أن لارى ويلسون هو مؤلف لعدة كتب عالمية، ومن أهمها كتاب “من الداخل إلى الخارج – إعادة التفكير في نماذج إدارة السلامة التقليدية” والذى قام بتأليفه بالتعاون مع جاري هيجبي، وكتاب “لحظات بلا دفاع” وهو من الكتب التي تتمتع بشهرة عالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى قيامة بكتابه أكثر من 40 مقالة وبحث في مجالات السلامة وتقييم الأخطار وتنمية المهارات ذات الصلة.

وخلال الجلسة، والتي ستعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 بفندق ريكسوس بريميوم سى جيت، سيقوم لارى ويلسون بشرح محتويات كتابه وسيوضح كيف أن نظريته تم الأخذ بها في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم.

ويأتي هذا ترسيخاً للعادة التي استنها ملتقى شرم الشيخ الدولى كل عام من استضافة إحدى الشخصيات البارزة في مجالات الاقتصاد والثقافة.