ملتقى سلاسل الإمداد واللوجستيات يناقش أزمة التوريد العالمية

وتشمل الجلسات علي مدار اليوم السبت عددا من الموضوعات حول التقنيات التي تغير صناعة سلاسل التوريد ودور المنظمات اللوجيستية في زيادة حجم الصادرات المصرية والمنتجات الطازجة والبضائع المبردة في مصر وأزمة سلسلة التوريد العالمية والكفاءات في الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى لقاءات حول سوق البريد السريع فى مصر والتحول الرقمي في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة توريد الوقود البديل ولوجستيات النقل الثقيل وعمليات التسليم.

ويقام الملتقى تحت رعاية المعونة البريطانية ومنظمة العمل الدولية، بمشاركة أكثر من 50 شركة بمختلف القطاعات اللوجستية من مصانع، وخطوط ملاحية وجوية، وشركات شحن، ومخازن ومواني، بالإضافة إلى حضور أكثر من 3000 مشارك وأكثر من ٢٠٠ متحدث.

ويستهدف الملتقي تقديم محتوى تعليمي وتوفير فرص عمل للخريجين في مختلف مجالات سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تغطية أهم التطورات المستقبلية في هذا المجال على الصعيد الدولي والمحلي خاصة بعد جائحة كورونا والأزمة اللوجستية العالمية.