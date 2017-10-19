ملتقى توظيف الغرفة الفرنسية ينطلق الأحد

تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر “ملتقى توظيف فني ” يوم الأحد المقبل بمركز شباب الشلالات بالإسكندرية و الجمعة 27 أكتوبر بمعهد دون بوسكو بالقاهرة، في خطوة تهدف إلى المساهمة في خفض معدل البطالة في مصر وتوفير فرص عمل لجيل الشباب.

ووفق بيان صحفى صادر عن الغرفة، سيعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة التربية و التعليم، بالتعاون مع المعهد الأوروبي للتعاون و التنمية ومعهد دون بوسكو بالقاهرة، و بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، و مؤسسة “Air France ” و مؤسسة “Lord Michelham of Hellingly ” .

وقد تمت دعوة الشركات الأعضاء بالغرفة الفرنسية و الشركات المصرية، و الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، للمشاركة في هذا الملتقى للتوظيف الفني، ومن المقرر مشاركة عدد 45 شركة مصرية و أجنبية فى كل من محافظتى القاهرة و الإسكندرية.

ويقدم الملتقى لخريجي المعاهد الفنية وطالبي العمل من الشباب وطلاب معهد “دون بوسكو” فرصة للحصول على وظيفة وبدء مسيرتهم المهنية في الأوساط الفنية الرائدة مثل المصانع و كبرى الشركات.

وعلاوة على ذلك، فإن ملتقى التوظيف الفني سوف يقوم باستضافة الخبراء المؤهلين الذين سوف يوجهون وينقلون المعرفة والخبرة للحاضرين من الشباب الذين يبحثون عن وظيفة.

وسوف يتم أيضاً التنظيم لعقد عدة دورات عن “المهارات” مثل: الطرق السليمة لإعداد مقابلة شخصية مع مسئول الموارد البشرية بالشركات، و كذلك كيفية كتابة السيرة الذاتية المهنية، وغيرها من الإرشادات والنصائح من أجل الحصول على وظيفة مناسبة.



كما ستشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم فرص تدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال المنح المجانية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة للتأهيل والتدريب من أجل فرصة عمل أفضل بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة.

أما بالنسبة للشركات المشاركة في البحث عن موظفين فنيين، سوف يكون هذا الملتقى للتوظيف فرصة متميزة لمقابلة المئات من الشباب الخريجين من المدارس والمعاهد الفنية الذين يبحثون عن عمل، وإجراء المقابلات على الفور والمضي قدماً في نهاية المطاف بتوظيفهم.



