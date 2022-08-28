ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية يكرم النجم يحيى الفخراني

أعلن ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية الذي يرأسه المخرج أشرف أبو النجا بالتعاون مع جمعية كتاب ونقاد السينما، وتشرف عليه إدارة النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، عن تكريمها للنجم القدير يحيى الفخراني الأيام المقبلة، وذلك في احتفالية كبرى تقام بالمسرح الصغير بالأوبرا.

وتقام هذه الاحتفالية تحت عنوان “يحيا الفن … يحيا المجد”، تحديدا الأربعاء 7 سبتمبر القادم في السابعة مساء، ويشارك في هذه الأمسية الفنية كوكبة من الفنانين أبرزهم هشام عباس، ووائل الفشني، والإعلامية شافكي المنيري.

كما يرأس أيضا الفنان يحيى الفخراني الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، ويقام في سبتمبر، وتتكون لجنة التحكيم برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، من النجم أحمد السقا والفنان محمد ممدوح والفنانة صابرين وغيرهم .