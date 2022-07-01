«ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي» يحمل اسم محمود ياسين

اجتمعت اللجنة العليا لـ«ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي» برئاسة الدكتور حسام بدراوي، في أول اجتماعاتها بمقر جمعية نشر الثقافة والمعرفة؛ لمناقشة تفاصيل الدورة المقبلة، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2022 المقبل.

ناقش أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، السياسة العامة للدورة الرابعة، كما تحددت خطط العمل للملتقى قبل انطلاقه، وتمّت مناقشة عدة موضوعات؛ منها: اختيار المغرب ضيف شرف،

كما تم طرح مبدئي لأسماء المكرمين، بالإضافة لملفات أخرى تخص أعضاء لجان التحكيم، ومواعيد فتح وغلق المشاركة في الدورة الرابعة.

ومن المقرر أن تحمل الدورة الرابعة اسم الفنان الراحل محمود ياسين، وحملت الدورات الثلاث السابقة أسماء كل من: يحيى الفخراني، ومحمود عبد العزيز، وسمير غانم.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي أول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي

تأتي الدورة الرابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي.

انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبدعم ورعاية كل من: وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة،

كما جاءت الدورة الثالثة، في أكتوبر الماضي، تحت رعاية رئيس الوزراء مجلس الدكتور مصطفى مدبولي.

تضم اللجنة العليا للملتقى في دورته الرابعة كلًّا من الكاتبة فاطمة ناعوت، والفنان طارق دسوقي، والدكتورة أمل صديق عفيفي، والإعلامية دينا عبد الكريم، والدكتورة سمر سعيد أمين عام الملتقى، والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقى، ورئيس اللجنة العليا الدكتور حسام بدراوي.