ثقافة وفنون

«ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي» يعلن عن تلقي مشاركات الفنانين

الملتقى يقدم للمتسابقين ثلاثة جوائز كما يمنح كافة للمشاركين والباحثين شهادة مشاركة
سلوى عثمان 3:56 م, السبت, 27 فبراير 21 3:56 م, السبت, 27 فبراير 21

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يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات الدورة السادسة لـ «ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي» وذلك حتى نهاية شهر مارس القادم، بقصر الفنون بساحة الأوبرا، والذي ينظمه قطاع الصندوق، بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي وقطاع الفنون التشكيلية ودار الأوبرا المصرية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

أوضح الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، ورئيس اللجنة العليا للملتقي أن الدورات السابقة قد حققت نجاحاً كبيراً .

وأكد عبد الوهاب أن ملتقى القاهرة سعي لترسيخ جماليات هذا الفن العريق باستناده الي رؤي فنية وبصرية لافتة، كذلك الندوات العلمية التي شهدت إقبالا من المهتمين بعلوم وفنون الخط العربي مما أحدث حراكاً فنياً كبيراً.

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 «علم بالقلم» شعاره الجديد.. و«ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي» يكرم يوسف أحمد

أعلن الفنان محمد بغدادي، قوميسير عام الملتقي، أن الدورة الجديدة تحمل اسم الفنان يوسف أحمد، وتحمل شعار «علم بالقلم» لما تحويه الآية القرانية تكريم للقلم؛ حيث تتجلي هوية هذا الحدث الفني العالمي في شعاره السنوي.

وينطلق من خلالها الفنانون إلي ملامسة روح الملتقي عبر شعاره الذي يطرحه كل عام.

وأضاف بغدادي أن الفعاليات تضم ندوة علمية والتى من خلالها ستطرح التحديات التي تواجه الخط العربي علي طاولات البحث، إضافة إلى معرض عام يضم المكرمين وضيوف الشرف وورش العمل المتخصصة.

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بوستر « ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي »

جوائز «ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي»

يمنح «ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي» جوائز مالية للفروع التالية جائزة التيار الأصيل للمراكز الثلاث الأولي، وجائزة التميز في الزخرفة، وجائزة التميز في الاتجاهات الخطية الحديثة والطباعة الرقمية، كما يمنح الملتقي كافة المشاركين والباحثين شهادة مشاركة.

وتتضمن شروط المشاركة في الملتقي أن يقدم المتسابق ما يحقق شعار ومضمون الدورة «علم بالقلم»، في فرعي المسابقة.

ولا تقبل الأعمال المنسوخة أو المطبوعة والفائزة فى مسابقات أخري، كما يفضل كتابة الأعمال الفنية علي ورق مقهر، وألا يكون قد مضي علي انتاج العمل الفني أكثر من عامين، وألا تزيد عدد المساهمات لكل مشارك عن ثلاثة أعمال فنية، وستتولى لجنة تضم نخبة من كبار فنانى الخط فرز وإختيار الأعمال المشاركة.

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وجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد الدورة السادسة وفقاً للمستجدات التي تعلنها رئاسة مجلس الوزراء.

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بقلم سلوى عثمان

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