ملتقى الفكر الإسلامي يوصي باستغلال الوقت في طاعة الله

وكالات:أكد المشاركون في ملتقى الفكر الإسلامي، الذي تقيمه وزارة الأوقاف في ساحة مسجد الإمام الحسين، أهمية استثمار الوقت في طاعة الله.وقال الدكتور نبيل السمالوطي، عميد كلية الدراسات الإنسانية الأسبق بجامعة الأزهر، إن «الإنسان من الممكن أن يوظف الوقت في طاعة الله فيفوز، أو يضيعه في غير طا

وكالات:





أكد المشاركون في ملتقى الفكر الإسلامي، الذي تقيمه وزارة الأوقاف في ساحة مسجد الإمام الحسين، أهمية استثمار الوقت في طاعة الله.

وقال الدكتور نبيل السمالوطي، عميد كلية الدراسات الإنسانية الأسبق بجامعة الأزهر، إن «الإنسان من الممكن أن يوظف الوقت في طاعة الله فيفوز، أو يضيعه في غير طاعة الله فيندم، داعيا إلى استثمار أيام شهر رمضان الكريم في العبادة».

وأضاف أن «المولى عز وجل أقسم بالوقت في عدة مواضع بالقرآن الكريم، مشددا على ضرورة استثمار الوقت في كل ما يفيد ويعود بالخير على الإنسان».

وأوضح أن «العبادات كلها مرتبطة بالوقت ومنها الحج والصلاة، مشير إلى أن الله فضل بعض الأوقات على غيرها كالعشرة أيام الأولى من شهر ذي الحجة، وآخر عشرة أيام من شهر رمضان المعظم التي بها ليلة القدر».

من جانبه، أكد الدكتور رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون في طنطا، أهمية ليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن، واستغلال تلك الأيام من شهر رمضان في الطاعة والعبادة والأعمال الصالحة.

وأوضح أن «الأمم السابقة منها من استغل الوقت في العبادات ففازت، ومنها من أضاع الوقت بعيدا عن العبادات فخابت وخسرت، مشددا على ضرورة أن يكون المسلم حريصا على وقته فكل شيء من الممكن أن يعود ماعدا الوقت».