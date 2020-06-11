ملايين الأسهم فى خمس شركات تستجيب لعرض استحواذ بايونيرز القابضة

كشفت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس، عن نتائج عروض مبادلة الأسهم بين شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وخمس شركات مدرجة .

وقالت البورصة إن عدد الأسهم المستجيبة للعرض فى شركة الصعيد للمقاولات بلغ 126.2 مليون سهم بنهاية فترة العرض اليوم الخميس.

كما استجاب 83.9 مليون سهم فى شركة الجيزة العامة للمقاولات ، بينما بلغت الاستجابة فى شركة الكابلات الكهربائية المصرية 73.3 مليون سهم .

أما شركة المتحدة للإسكان والتعمير فقد استجاب 34.3 مليون سهم فيها للعرض، بينما استجاب 13.5 مليون سهم فى شركة القاهرة للإسكان والتعمير.

بايونيرز القابضة تفصح عن ملخص تقارير القيمة العادلة لشركات الصفقة

ملخص التقرير الجديد من شركة فاكت

وأعلنت بايونيرز فى وقت سابق عن نتائج التقارير الجديدة للقيمة العادلة لسهمها و5 شركات تابعة والتى أعدتها شركة فاكت فى إطار صفقة استحواذ مرتقبة بطريقة مبادلة الأسهم.

وقدرت شركة فاكت القيمة العادلة لسهم بايونيرز بنحو 9.84 جنيه، بينما قيمت سهم الجيزة العامة للمقاولات بنحو 2.26 جنيه.

وجاء تقييم سهم المتحدة للإسكان والتعمير بنحو 7.32 جنيه، والصعيد العامة للمقاولات ( 1.26 جنيه ) القاهرة للإسكان والتعمير( 32.43 جنيه)، والكابلات الكهربائية المصرية 3.37 جنيه.

وكلفت بايونيرز فى وقت سابق شركة الأعمال والاستشارات المالية ” FACT ” لإعداد دراسة قيمة عادلة جديدة لأسهم الشركات المشار إليها بعد إيقاف الرقابة المالية لزميلتها “فينكورب” معدة التقارير السابقة.

وأوقفت هيئة الرقابة المالية فى 14 يناير الماضى شركة فينكورب للاستشارت المالية عن مزاولة النشاط لمدة 3 أشهر بسبب مخالفتها لمعايير التقييم المعمول بها فى مصر.

وخففت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت لاحق مدة الإيقاف من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد وقالت إن قرار الرقابة بالغ فى العقوبة.

بايونيرز القابضة : صفقة الاستحواذ فى إطار خطة للانقسام إلى ثلاثة كيانات كبرى

وأعلنت بايونيرز فى أكتوبر الماضى، عن التقدم بعرض شراء على 5 شركات تابعة لها مقيدة فى البورصة، ينتج عنها زيادة حصتها ومجموعاتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال تلك الشركات.

وقالت الشركة آنذاك إن هذه العرض يأتى فى إطار خطة لتقسيم « بايونيرز القابضة» إلى 3 كيانات تعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.

وتشمل الشركات الخمس المذكورة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

وتملك بايونيرز القابضة عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية.

وتمتلك الشركة حصصا حاكمة فى شركات عقارية منها رؤية القابضة، والقاهرة للإسكان، والجيزة العامة للمقاولات، ولوتس للفنادق.

كما تملك حصصا فى شركات صناعية منها آراب ديرى للألبان، والكابلات الكهربائية ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

وتمتلك بايونيرز القابضة 60 شركة تابعة داخل مصر وخارجها، وسجلت صافى ربح قدره 1.22 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل أرباح بلغت 1.14 مليار جنيه عام 2017.

وارتفعت أرباح بايونيرز إلى مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بنحو 641 مليون جنيه، خلال النصف المقارن من 2018 بنسبة نمو 70%.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.9 مليار جينه خلال النصف المنتهى يونيو 2019، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال النصف المقارن، وذلك بدفع إيرادات النشاط الصناعى.

وقفزت إيرادات النشاط الصناعى لتسجل 2 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه مقابل 1.5 مليار.

كما ارتفعت إيرادات النشاط العقارى لتبلغ 2.8 مليار مقارنة بنحو 2.3 مليار خلال الفترة المقارنة من 2018