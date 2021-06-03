وحتى الآن لم يعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن الصيغة النهائية للمبادرة

أظهر مستند متداول، ملامح مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% (متناقصة) لمتوسطى ومحدودي الدخل، وبتمويل مخصص من قبل البنوك بنحو 100 مليار جنيه.

وحتى الآن لم يعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن الصيغة النهائية لمبادرة التمويل العقاري الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه البنك المركزى في مارس الماضى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى %3.

شروط مبادرة التمويل العقاري للعملاء من محدودي ومتوسطي الدخل:

1- يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% (يحسب على أساس متناقص) لمدة حدها الأقصى 30 سنة.

٢- السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

3- يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس: سعر الائتمان والخصم + ۳% – 3% (تحسب على أساس متناقص).

4- لا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5% في جميع الأحوال.

5- لا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.

6- تنطبق هذه المبادرة على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد ۸% (يحسب على أساس متناقص)، في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل هذا القرار وذلك من تاريخ العمل بها.

7- الحد الأقصى للدخل الشهري لمحدودي الدخل 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، ويحدد سعر الوحدة وفقا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويبلغ الحد الأدنى للدفعة المقدمة المسددة من العميل 10% من إجمالي قيمة الوحدة.

8- يبلغ الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، والحد الأقصى لسعر الوحدة 1.1 مليون جنيه على أن يسدد مقدم 15% من قيمة الوحدة، وفي حال تراوح سعر الوحدة بين 1.1 و1.4 مليون جنيه، يتم سداد مقدم 20% من قيمة الوحدة.

9- قبول تمويل أصحاب المهن الحرة مع ضرورة استخدام أسلوب التقييم الرقمي بإعطاء درجات لعناصر التقييم على سبيل المثال لا الحصر: مستوى الدخل ومدى استقراره، السمعة، السن، مع إمكانية الاستناد الى بعض المعايير الإضافية مثل وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به من خلال (فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت)، بالإضافة إلى عدد سنوات ممارسة المهن الحرة، والأعباء الاجتماعية (مثال: (إعالة الأبناء، الأب والأم،..) وفقا لما سيرد تفصيلاً بالمذكرة التفصيلية، وإمكانية تطبيق القسط المتزايد طوال مدة التمويل.

الإجراءات والقواعد التنفيذية لمبادرة التمويل العقاري:

يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة.

يغطي التعويض عن فارق سعر العائد ما يأتي:

أ- عمولة أعلى رصيد مدين.

ب- العوائد والعمولات الأخرى.

ج- مصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى (مثال: التأمين والتسجيل). تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية

يتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0 .5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

العملاء المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري:

أن يكون مصري الجنسية.

يحق للعميل/ الأسرة (شاملة الأولاد القصر) الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في دیسمبر 2019 بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص) والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص (بدلا من 8%) وكذا تعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عام بحد أقصى وفقا لرغبة العملام.

ألا يتعدى عمر العميل من المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في نهاية عمر القرض، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات بغض النظر عن من العميل- يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وبحيث لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

يتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط الوحدة محل التمويل ضمن مبادرة التمويل العقاري:

1- أن تكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

2- لابد أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.