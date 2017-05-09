ملامح البرنامج الثقافي للقومي للترجمة في رمضان

علي راشدقال الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، في تصريحات خاصة، لبوابة المال، إن المركز سيشارك في فعاليات معرض فيصل للكتاب، والذي سيقام خلال شهر رمضان المقبل، من خلال إصداراته المتنوعة كعادته، وسيقدم المركز خصمًا 50% على جميع إصداراته، بالإضافة إلى خصم 70% على الإصدارات التي مرّ عليها

علي راشد

قال الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، في تصريحات خاصة، لبوابة المال، إن المركز سيشارك في فعاليات معرض فيصل للكتاب، والذي سيقام خلال شهر رمضان المقبل، من خلال إصداراته المتنوعة كعادته، وسيقدم المركز خصمًا 50% على جميع إصداراته، بالإضافة إلى خصم 70% على الإصدارات التي مرّ عليها أكثر من 5 أعوام.





وأضاف أنهم سيقيمون، خلال المعرض، ندوتين حول التصوف ستكون إحداهما عبارة عن قراءة في نصوص للتصوف، والأخرى ستكون لمناقشة أفكار محيي الدين بن عربي، بالإضافة إلى ثلاث حفلات توقيع تقام ضمن فعاليات المعرض، إلا أنه لم يتم تحديد الحفلات حتى الآن.