ملاك: 54 ألف طن فوسفات ستغادر ميناء سفاجا

نادية صابرصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن و هى امانة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس و على متنهم 629 راكبا و 144 شاحنة بضائع و 16 شاحنة عفش ركاب و 23 سيارة بينما تغادر السفينة North Quay و على متنها 54 ألف طن فوسفات متجهة إلى ا

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن و هى امانة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس و على متنهم 629 راكبا و 144 شاحنة بضائع و 16 شاحنة عفش ركاب و 23 سيارة



بينما تغادر السفينة North Quay و على متنها 54 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 109 ركاب، و101 شاحنة و3 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 180 راكب و 110 شاحنة بضائع و 32 سيارة و غادرت ثلاث سفن و هي امانة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس و على متنهم 439 راكب و 162 شاحنة و 27 سيارة .

على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 431 راكب و تداول 48 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين برنسيسة و بريدج و على متنهم 214 راكب و 8 براد و 2 تريلا و 3 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 136 راكب و 10 براد و 5 تريلا و 2 سيارة فيما غادرت السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 81 راكب و 12 براد و 11 تريلا و 3 سيارة .