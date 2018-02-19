ملاك مارينا يطلبون استغلال أطراف المنطقة الأثرية في الحفلات

المال ـ خاص: وافقت اللجنة الدائمة بوزارة الآثار من حيث المبدأ على طلب اتحاد ملاك منطقة مارينا، باستغلال أطراف المنطقة الأثرية فى عمل حفلات ومسرح خشبى قابل للفك، كما يحدث فى القلعة وغيرها، خاصة أن المنطقة تزداد سوءا ولا تشهد أى زيارات سياحية. وانتقد خالد العناني، وزير الآثار اعتراض البعض على ذلك، خ

المال ـ خاص:

وافقت اللجنة الدائمة بوزارة الآثار من حيث المبدأ على طلب اتحاد ملاك منطقة مارينا، باستغلال أطراف المنطقة الأثرية فى عمل حفلات ومسرح خشبى قابل للفك، كما يحدث فى القلعة وغيرها، خاصة أن المنطقة تزداد سوءا ولا تشهد أى زيارات سياحية.

وانتقد خالد العناني، وزير الآثار اعتراض البعض على ذلك، خاصة أن المنشآت التى ستقام خشبية ولن تمس الأرض الأثرية تماما كما أنها قابلة للفك مثل المسرح الذى يقام فى الأهرامات ومحكى القلعة، مشيرا إلى أن المسرح سيقام خلال فترة الصيف فقط.

وقال الوزير إنه رفض إقامة بطولة الأهرام الدولية للإسكواش فى الهرم؛ بسبب مطالبتهم بصب جزء صغير من الأسمنت رغم أنها بطولة تنظمها الدولة، مؤكداً رفضه لأن الملعب سيقام ويغطى على أبو الهول وهو أمر غير مقبول لهيبة الآثار.

وشدد على أن الوزارة تمنع الاستثمار فى الأثر، لكن مسموح بالاستثمار فى الخدمات بالمواقع الأثرية فى الحرم الخاص بها، لافتا إلى أن الأمر لو مس أى طوبة أثرية فى مارينا فسوف يوقف المشروع فوراً.

وعن عروض الصوت والضوء بالهرم، أكد أنه رفض عرضا لليزر لعدم تناسبه مع الأثر، حتى جاء خبراء من فرنسا لتعديل التصورات للمشروع دون أن يمس بهيبة الهرم.

وأوضح العنانى أنه خلال آخر 6 أشهر، أرسل خطابات اعتذار لعدة دول ومنها صديقة رفضاً لوضع أعلامهم على الهرم بجوار العلم المصري، مضيفاً أن هناك شركة عالمية طالبت وضع لوجو الشركة على الهرم لمدة 5 دقائق فقط بقيمة 500 ألف دولار ولكنه رفض.

وتابع أن سبب رفض كل هذا؛ حتى لا يتحول الهرم إلى لوحة إعلانات مما يفقده هيبته، مشيرا إلى أن هناك 15 طلبا لوضع أعلام الدول على الهرم خلال العامين الماضيين تم رفضها، مشيرا إلى أنه جار عمل دراسة لإقامة عروض صوت وضوء إسلامى فى القلعة.