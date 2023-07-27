ملاك البنوك في العراق يحذرون من الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار

دعا مُلاك البنوك العراقية إلى تحرك رسمي من الجهات الحكومية لوقف الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار، الذي أعقب إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا على القائمة السوداء، بحسب وكالة بلومبرج.

ونظم عشرات الأشخاص تحركا احتجاجيا أمام البنك المركزي العراقي في بغداد أمس الأربعاء.

وقفز سعر السوق للدولار خلال اليومين الماضيين من 1470 دينارا إلى نحو 1570 دينارا، وجاءت هذه القفزة بعدما حظرت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي، للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل تمويلات إلى إيران.

وفُرض الحظر من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من نشرت خبر الحظر في 19 يوليو الجاري.

الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار

وقال حيدر الشماع، مالك بنك خاص في بغداد، على هامش مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: “إدراج ما يقرب من ثلث البنوك الخاصة في قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار الأمريكي ستكون له عواقب وخيمة من عدة زوايا”، داعيا “الإخوة في الحكومة العراقية إلى العمل لدرء الضرر الذي لحق بنا تحديدا، وبالمصارف العراقية عموما”.

وأصدرت البنوك الـ14 التي تعرضت للحظر بيانا مشتركا حثت فيه الحكومة العراقية على التدخل لحل الأزمة، وحذرت من أن منع ثلث البنوك العراقية الخاصة من التداول بالدولار لن يؤثر على سعر العملة الخضراء فحسب، بل سيعيق أيضا الاستثمار الأجنبي في البلاد.

المركزي يقدم الدولار للمعاملات المشروعة

وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق أمس الأربعاء، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن البنك المركزي يواصل تقديم الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار “لجميع المعاملات المشروعة” بما في ذلك “التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات”.

وأضاف أن الارتفاع الحالي بسعر الدولار في السوق سببه “امتناع بعض التجار” الذين “لا يمارسون أنشطة وعمليات مشروعة” عن استخدام المنصة الإلكترونية الرسمية المستخدمة لطلبات العملة.

والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع العلاق الأحد الماضي، وبحثا اتخاذ إجراءات من شأنها تثبيت سعر الدينار أمام الدولار.

يذكر أن قيمة الدينار شهدت انخفاضاً مماثلاً في وقت سابق من العام الجاري، بعد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة أواخر عام 2022 للقضاء على غسيل الأموال، والتصدي لتحويل الدولارات من العراق إلى إيران وسوريا، الأمر الذي قيّد بشدة وصول العراق إلى العملة الصعبة.