ملاحة دمياط ترفض إجبار السفن على شراء الكهرباء من الميناء

لتشغيلها أثناء وجودها على الأرصفةمصادر: الأسعار زهيدة ولا تتماشى مع خطط رفع الدعمالمال ــ خاصهاجمت غرفة ملاحة دمياط هيئة الميناء لإجبارها السفن- سواء المترددة والمتراكية على الأرصفة- على شراء الكهرباء التى تقدمها الميناء، مطالبة باكتفاء تقديمها لمن يرغب فيها فقط.وكانت «المال» قد

لتشغيلها أثناء وجودها على الأرصفة

مصادر: الأسعار زهيدة ولا تتماشى مع خطط رفع الدعم

المال ــ خاص

هاجمت غرفة ملاحة دمياط هيئة الميناء لإجبارها السفن- سواء المترددة والمتراكية على الأرصفة- على شراء الكهرباء التى تقدمها الميناء، مطالبة باكتفاء تقديمها لمن يرغب فيها فقط.

وكانت «المال» قد انفردت مؤخرًا بقرار هيئة ميناء دمياط الذى يقضى بإلزام السفن بشراء الكهرباء اللازمة لتشغيلها أثناء الوجود على الأرصفة، من هيئة الميناء بدلاً من الاعتماد على مولداتها الخاصة ومواردها الذاتية، على أن تستخدم المولدات أثناء عمليات الشحن والتفريغ فقط.

وقال ناجى زيادة، نائب رئيس غرفة ملاحة دمياط، فى تصريحات لـ«المال» إن الغرفة لم تعترض على قرار الهيئة بتقديم الكهرباء للسفن المتراكية على أرصفتها، لكنها اعترضت على إجبار السفن للحصول على الخدمة، لافتا إلى أنه عقب صدور القرار دعت الغرفة لاجتماع حضره مسئولو هيئة الميناء وشركات التوكيلات الملاحية.

وأضاف ناجى: تم التوصل لحلول مرضية بعدما أكد مسئولو الهيئة قصر تقديم الخدمة على سفن البانكر والبضائع العامة التى تتراكى على الأرصفة لأكثر من يوم، على أن يقوم مدير كهرباء الميناء بمعاينة السفينة، وتحديد احتياجاتها من الكهرباء.

وأكد أن مسئولى الميناء أفادوا أيضًا بعدم جاهزية إمكانيات الميناء تقديم الخدمة لكل السفن، خاصة سفن الحاويات، والسفن التى لديها منظومة أوناش للشحن والتفريغ.

يذكر أن هيئة ميناء دمياط أصدرت تعليمات ببدء تطبيق قرارها الذى أصدرته نوفمبر 2016، ووافقت عليه وزارة النقل بشأن توصيل الكهرباء للسفن أثناء تراكيها على أرصفة الميناء.

ومن ناحية أخرى، أكد مدير إحدى شركات التوكيلات الملاحية أن هيئة ميناء دمياط تخالف توجهات الحكومة بتوفير مصادر الكهرباء والطاقة لتلبية احتياجات السفن، معتبرا أن تقديم الكهرباء للسفن المتراكية بـ50 سنتًا لكل كيلو وات ساعة لأعمال التشغيل والصيانة يعتبر قيمة بسيطة تتنافى مع التوجه الحكومى برفع الدعم عن الطاقة.

وينص قرار هيئة الميناء على أن تتقاضى الهيئة 50 سنتًا عن كل كيلو وات فى الساعة نظير تقديم الخدمة، تستخدمها فى الصرف على أعمال الصيانة للشبكات والخطوط الكهربائية.

وأثار القرار غضبًا شديدًا لدى شركات الملاحة المتعاملة مع هيئة الميناء، الذى ألزمها لأول مرة بشراء الكهرباء من الهيئة.

وأشار المصدر إلى أن المنظمة البحرية العالمية ليس من ضمن قواعدها إجبار السفن على الحصول على خدمة الكهرباء من هيئات الموانئ، كما أن وزارة النقل لم تلزم الموانئ المصرية بتقديم الخدمة للسفن.

يذكر أن متوسط استهلاك السفينة للكهرباء أثناء فترة التراكى (الانتظار على الأرصفة) يصل إلى 3 – 4 آلاف كيلو وات، حسب حجم السفنية والمدة التى تستغرقها، والتى قد تصل إلى 5 أيام، مما قد يزيد من تكاليف التشغيل.