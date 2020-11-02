«ملاحة بورسعيد» وجمعية رجال الأعمال تبحثان فرص التصدير لإفريقيا غدًا

تعقد غرفة ملاحة بورسعيد برئاسة النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين غدًا الثلاثاء مؤتمرًا موسعًا مع رجال أعمال بورسعيد والشركات الصناعية لبحث فرص التصدير إلى أفريقيا.

ومن المقرر أن يستعرض ممثلو مكتب التمثيل التجاري المصري وإدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا خطط التحرك نحو السوق الأفريقية، وفرص التصدير والاستثمار المتاحة.

أكد عادل اللمعي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللقاء يأتي فى اطار توجيهات القيادة السياسية بالتوجه نحو افريقيا، ودعم فرص توجه رجال الأعمال للتبادل التجاري مع دول افريقيا، وتعظيم الصادرات، وتوظيف الاتفاقيات التجارية المبرمة مع دول الكوميسا، فى تشجيع المستثمرين المصريين للتصدير لأفريقيا، وفتح آفاق جديدة للعمل والتصنيع وخلق فرص عمل مباشرة، وتحقيق مزيد من صناعات القيمة المضافة، ودعم منظومة سلاسل الإمداد اللوجستية.

ولفت اللمعي إلى أن غرفة الملاحة تضم فى عضويتها أصحاب شركات الملاحة ووكلاء أشهر الخطوط الملاحية العالمية الناقلة البضائع العامة من وإلى مواني العالم، وتعد شريكًا رئيسيًا فى عمليات تداول السلع والنقل والشحن والتفريغ وكل العمليات المؤداة فى المواني.

لافتًا إلى أهمية التوجه نحو إنشاء خطوط ملاحة للدول الافريقية والاهتمام بمنظومة النقل متعدد الوسائط لوصول البضائع للدول الأفريقية الحبيسة وسط وجنوب القارة.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر غدًا اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ووفد جمعية رجال الأعمال والتمثيل التجاري ووحدة الكوميسا ولفيف من رجالات الصناعة والملاحة ببورسعيد.