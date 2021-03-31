نقل وملاحة

«ملاحة بورسعيد» تنشئ صندوق كوارث للعاملين بالبحر

أكد اللمعى ومجلسه تقديره البالغ للفريق أسامة ربيع ورجالاته
أماني العزازي 3:38 م, الأربعاء, 31 مارس 21 3:38 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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تدرس غرفة ملاحة بورسعيد برئاسة النائب عادل اللمعى، إنشاء صندوق كوارث لتأمين العاملين بشركات التوكيلات الملاحية الذين يواجهون مخاطر الصعود على المراكب العابرة للقناة أثناء سيرها، وذلك إثر حادثة غرق إحدى اللنشات التى كانت تقوم بمهام توصيل طرد لطاقم إحدى السفن العابره للقناة 16 فبراير الماضي، والتي فقد على إثرها 5 أفراد منهم موظفو التوكيل الملاحي.

وأكد عادل اللمعى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، موافقة المجلس على فكرة إنشاء الصندوق، وجار حاليا الدراسة والعرض على وزارة النقل والجهات المعنية، حفاظا على حياة العاملين بالشركات ممن يتعرضون لمخاطر البحر.

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ومن ناحيته، أكد اللمعى ومجلسه تقديره البالغ للفريق أسامة ربيع ورجالاته على الجهود الطيبة التي بذلت على مدار ستة أيام عمل متواصلة لحل أزمة السفينة الجانحة Ever Given والتي أثارت إعجاب العالم بجهود عمال هيئة قناة السويس وأشادت المنظمة البحرية IMO بها.

وقال إن مجلس الغرفة استعرض الملاحظات الواردة من أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وسوف يتم إصدار مذكرة مجمعة بها جميع الآراء وعرضها على وزارتى النقل والمالية وكذللك الجهات المعنية.

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بروتوكول مع الأكاديمية العربية

وأضاف أن الغرفة انتهت أيضا من توقيع بروتوكول جديد مع مركز الاختبارات الدولية المعتمد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (Cambridge Assessment)، لتقديم مجموعة كورسات جديدة ضمن خدمات كارت الخدمات الخاص بالغرفة بخصومات تصل إلى 30%، وذلك فى إطار حرص الغرفة على صقل وتنمية مهارات العاملين بالأنشطة الملاحية.

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جانب من اجتماع غرفة ملاحة بورسعيد
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بقلم أماني العزازي

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