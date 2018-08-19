ملاحة بورسعيد تناقش معوقات إصدار فاتورة الرسوم الموحدة

أمانى العزازي

عقدت غرفة ملاحة بورسعيد اجتماعا لمتابعة خطوات إصدار الفاتورة الموحدة والعقبات التى تواجهها.

جاء ذلك بحضور ممثلي الشركات أعضاء الجمعية العمومية وممثلى الجهات المصدرة لفاتورة الرسوم الموحده بهيئة قناة السويس وشركة ايه فاينانس ومديري البنوك المصرية.

واستعرضت الغرفة برئاسة عادل اللمعى رئيس مجلس الإدارة أمام الجهات المسؤولة عن إصدار الفاتورة استفسارات الشركات الأعضاء ومطالب الوكلاء الملاحيين قبل التدشين الفعلى للعمل بالفاتورة الموحدة

وأكد اللمعى حرص غرفة ملاحة بورسعيد على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجديدة.

ولفت إلى أن تضافر الجهود والتعاون بين غرفة الملاحة وهيئة قناة السويس ساهم فى نجاح تجربة سداد رسوم العبور عبر التحويلات النقدية الخارجية للسيطرة على حركة النقد الأجنبي وتحقيق اقصى استفاده ممكنه للاقتصاد الوطنى

يذكر أن فاتورة الرسوم الموحده تضم رسوم 5 جهات تتعامل معها السفينة العابرة للقناة والمتردده على الموانئ المصرية فى فاتورة واحدة وبدأت هيئة قناة السويس مرحلة الإصدار التجريبي للفاتورة فى يونيو الماضي ومن المنتظر تعميم العمل بها قبل نهاية العام الجارى