نقل وملاحة

ملاحة بورسعيد تفوز بلقب أفضل غرفة في اليوم البحري العالمي

تحت شعار البحارة في صميم المستقبل البحري احتفالا باليوم البحري العالمي
أماني العزازي 7:03 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 7:03 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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تصدر النائب عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد قائمة المكرمين بجائزة أفضل غرفة ملاحة في الاحتفالية التي نظمتها الأكاديميه العربية للعلوم والتكنولوجيا تحت شعار البحارة في صميم المستقبل البحري احتفالا باليوم البحري العالمي.

وقال اللمعى في تصريحات له إن شعار الاحتفالية هذا العام يأتي تطبيقًا للمعايير الدولية وإن المنظمة البحرية اهتمت اهتماما بالغا بالبحارة خاصة بالتزامن مع جائحة كورونا حتى لا يفقدوا وظائفهم لذا اختارت مصر شعار البحارة في صميم المستقبل البحري، نظرا للاهتمام العالمي الذي يجدونه في موانئ العالم .

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وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية والاهتمام بعناصر المنظومة البحرية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح أن غرفة ملاحة بورسعيد اهتمت على مدار العامين الأخيرين بالبحارة وطوائف البحر مثل البمبوطية وأصحاب مهن التوريدات ومقاولى الأشغال ومخلفات السفن وأصحاب اللنشات انطلاقا من دورها فى رعاية كافة الطوائف المرتبطة بالبحر.. كما ساهمت فى حل مشاكل البحاره على السفن، وطالبت بتيسير إجراءات صعودهم ونزولهم من السفن وتسيير إجراءات الكشف الطبى عليهم فى ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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حضر الاحتفالية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء بحري أ ح/ رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والنائب عادل لمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ورؤساء مجالس غرف الملاحة، ورؤساء الموانئ، وكوكبة متميزة من ممثلي صناعة النقل.

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بقلم أماني العزازي

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