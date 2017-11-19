ملاحة بورسعيد تطلب مد مهلة توفيق أوضاع شركات التوريدات البحرية

السيد فؤاد تقدمت غرفة ملاحة بورسعيد، بطلب للفريق مهاب مميش، بصفته رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، لمد مهلة توفيق أوضاع تراخيص شركات التوريدات والأشغال البحرية، بما يتفق مع القرار 800 لعام 2016 الخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة، والأعمال المرتبطة…

السيد فؤاد

تقدمت غرفة ملاحة بورسعيد، بطلب للفريق مهاب مميش، بصفته رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، لمد مهلة توفيق أوضاع تراخيص شركات التوريدات والأشغال البحرية، بما يتفق مع القرار 800 لعام 2016 الخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة، والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، مقابل الانتفاع بها.

قال عادل لمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إنه عقد اجتماع بمقر الغرفة “منذ أيام” بحضور عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون المنطقة الشمالية، ومحمد مصلح، عضو مجلس الإدارة، وحسام طه، رئيس إدارة التراخيص بالهيئة الاقتصادية.

أضاف أنه ناقش انتهاء المهلة الممنوحة من الفريق مهاب مميش، لتوفيق أوضاع تراخيص التوريدات والأشغال البحرية، طبقا لما ورد بالقرار 800 لعام 2016 فى تاريخ 5 نوفمبر الجارى.

ألمح أنه بسبب عدم اجتماع المجلس الأعلى للموانئ حتى الآن، تم المطالبة بمد المهلة الممنوحة حتى انعقاد المجلس وإجراء التعديلات التى طالب بها السوق الملاحية على القرار الوزارى رقم 800، لا سيما فى بند التوريدات والأشغال البحرية.

يذكر أن وزير النقل أصدر القرار الوزارى رقم 800 لـ2016، بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابلة الانتفاع بها، وإلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام (180 – 73 – 332 – 520 – 512) لعام 2003 .

وافق مميش مايو الماضى، على مد مهلة توفيق أوضاع شركات الأشغال والتوريدات البحرية 6 أشهر، لتكون حتى 5 نوفمبر الجارى، لحين انعقاد المجلس الأعلى للموانئ.

بحسب القرار 800، تطرق الفصل الخامس بالقرار إلى نشاطى الأشغال البحرية والتوريدات البحرية، ليفرض رأس مال على تلك الشركات 250 ألف جنيه لكل نشاط، بعد أن كان 50 ألف جنيه فقط، فى القرار 520 لعام 2003، ومدة الترخيص انخفضت من 5 أعوام إلى 3، ويؤدى 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص، إذا توافرت الشروط.

بالنسبة لنشاط تموين السفن فرفع القرار رأس مال الشركات المرخص لها، لتصل إلى 2 مليون، بعد أن كان مليون جنيه فقط، وأبقى على الترخيص لمدة 5 أعوام، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه.

وحدد القرار مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن عندما تكون سفن أجنبية، 20 دولارًا للطن، و6 دولارات للمياه، أما السفن المصرية تكون 10 دولارات للطن أو ما يعادلها بالمصرى، و3 دولار لتموين المياه، أو ما يعادلها بالمصرى.

كانت تلك المادة فى القرارات السابقة، يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 0.50 جنيه / طن للسفن المصرية، و1 دولار/ طن للسفن الأجنبية.