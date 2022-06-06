ملاحة بورسعيد تطالب هيئة قناة السويس بتوضيح موقفها من ممارسة نشاط الوكالة الملاحية

طالب أعضاء الجمعية العمومية بغرفة ملاحة بورسعيد، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بردٍّ رسمي حول اتجاه الهيئة لمزاولة أعمال الوكالة الملاحية للسفن، مما يعدّ منافسة غير عادلة مع شركات التوكيلات الملاحية التى تزاول نفس النشاط.

وأكد عادل اللمعي، رئيس الغرفة، خلال اجتماع عقدته الغرفة للتصديق على الموازنة واستعراض المشكلات التى تواجه الأعضاء، أن مجموعة من المخاوف تواجه الشركات بعد علمهم تفعيل الهيئة رخصة وكالة ملاحية بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها التابعة، ويبلغ عددهم 300 شركة، لافتًا إلى أنها بتلك التوجه تصبح خَصمًا وحَكَمًا فى وقت واحد، فى الوقت الذي تدعم فيه الدولة المصرية القطاع الخاص وتعتزم توسيع نشاطه.

من ناحيته أكد رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، فى تصريحات، للمال، على هامش فعاليات الاجتماع، أن الغرفة تنتظر أيضًا رد رئيس مصلحة الجمارك حول مذكرة للغرفة للمطالبة باستثناء الطرود الخاصة بقطع غيار السفن من إجراءات التسجيل المسبق للشحنات والمزمع تطبيقه إلزاميًّا أول أكتوبر المقبل،

فيما أكد استجابة وزير المالية على استمرار العمل بمنظومة الكاش تو ماستر بموانئ بورسعيد دون تغيير، كما وعد الوزير بحل مشكلات مخازن الترانزيت المتعلقة بالجمارك والحماية المدنية قريبًا.