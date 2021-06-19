ملاحة بورسعيد تطالب «المالية» بتأجيل العمل بمنظومة الشحن المسبق

خاصة أن هناك العديد من البنود التى تتعلق بممارسة المهن الملاحية مازالت غير واضحة المعالم والإجراءات فى المنظومة الجمركية الجديدة

طالبت الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد بتأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة الشحن المسبق التى تعتزم وزارة المالية تطبيقها أول يوليو المقبل.

وأكد عادل اللمعي، رئيس الغرفة، أنه من المزمع رفع مذكرة تشمل كافة الاعتراضات والمخاوف التى تواجه الوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن من تطبيق المنظومة الجديدة، خاصة أن هناك العديد من البنود التى تتعلق بممارسة المهن الملاحية مازالت غير واضحة المعالم والإجراءات فى المنظومة الجمركية الجديدة.

ولفت اللمعى إلى أن اجتماع الجمعية العموميه جاء استجابة لأعضاء الغرفة للوقوف على المخاوف التى تواجه العاملين بالسوق الملاحى والرد على استفسارات الأعضاء بحضور ممثلى شركة mts وممثلى مصلحة الجمارك المصرية.

وكان رئيس غرفة ملاحة بورسعيد قد دعا أحمد الروبي مدير مشروع aci بشركة إم تى إس وناجى رشاد ومحمد شلبي ومحمد عصام بالشركه الدولية لخدمات التجاره الإلكترونية للاستماع إلى العقبات التى تواجه شركات الملاحة فى الأدراج والتسجيل على تطبيق نافذه ومنظومة الشحن المسبق.

وشملت اعتراضات شركات الملاحة من أعضاء الجمعية العمومية غموض إجراءات التسجيل بالنسبة لبضائع الترانزيت وقطع غيار السفن ومستلزمات منصات البترول وإجراءات الاستيراد لمخازن الترانزيت.

كما طالبت الجمعية العمومية بتوضيح دور الوكيل الملاحى ووكيل الشحن فى المنظومة الجديدة من حيث الإجراءات الجمركية الجديدة.

ومن ناحيته أكد رئيس غرفة ملاحة بورسعيد التنسيق مع الجمارك وشركة ام تى اس، لإعداد برنامج تدريبي يتم من خلاله تدريب الشركات بشكل عملى على الإدراج بالمنظومة الجديدة.