ملاحة بورسعيد تشكل لجنة لاستقبال مقترحات الفاتورة الموحدة

أمانى العزازى: عقدت غرفة ملاحة بورسعيد اجتماعا السبت لمناقشة اقتراحات شركات الملاحة حول فاتورة الرسوم الموحد التى تستعد هيئة قناة السويس بالتنسيق مع وزارة النقل لإصدارها قريبا بغرض توحيد جهة تحصيل الرسوم الخاصة بعبور السفن للقناة واختصار إجراءات تعامل التوكيلات الملاحية مع الهيئات الب

أمانى العزازى:

عقدت غرفة ملاحة بورسعيد اجتماعا السبت لمناقشة اقتراحات شركات الملاحة حول فاتورة الرسوم الموحد التى تستعد هيئة قناة السويس بالتنسيق مع وزارة النقل لإصدارها قريبا بغرض توحيد جهة تحصيل الرسوم الخاصة بعبور السفن للقناة واختصار إجراءات تعامل التوكيلات الملاحية مع الهيئات البحرية المختلفة.

وقرر عادل اللمعى رئيس الغرفة تشكيل لجنة لصياغة مقترحات الأعضاء لشكل ومضمون فاتورة الرسوم الموحده تمهيدا لإرسالها لهيئة قناة السويس ثم عرضها على مجلس الوزراء لبدء التعامل بها.

وأشار اللمعى إلى أن الفاتورة الموحدة خاصة بعبور قناة السويس ومن خلال الوحدة الاقتصادية بالقناة فيما يسمى بخطوة الشباك الواحد.

فيما أكد اعضاء الغرفة أن الفاتورة الموحدة تنهى مشاكل التوكيلات الملاحية مع الوسطاء وتمنع اى محاولات للفساد، وطالبوا بأن يتم تو حيد الإجراءات الإدارية التى تسبق قدوم السفينة وعبورها للقناه وأن يتم اصدار كشف حساب بالعملة المصرية وآخر بالدولار وأن يرفق بالفاتورة المجمعة فواتير مفصلة للرسوم التى تقوم كل جهة بتحصيلها وأن تتضمن تعليمات واضحة بخطوات التطبيق وسبل الاعتراض على الرسوم وان يتم صياغتها باللغة الإنجليزية.

فيما استفسر أصحاب الشركات الملاحية عن أوضاع خطابات الضمان التى يضعها التوكيل الملاحى لدى بعض الجهات كشركة الرباط وهيئة السلامة وعن كيفية حساب الهيئة للفاتورة الموحدة لأنواع محددة من السفن كالسياحة وسفن العبور الأول.