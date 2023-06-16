ملاحة بورسعيد تستغيث برئيس هيئة قناة السويس وتوافق على زيادة تسعيرة اللنشات

وافقت الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد برئاسة النائب عادل اللمعي على مطلب أصحاب اللنشات برفع تسعيرة الركوب بنسبة ٢٠%، بما يتواكب مع زيادة أسعار السولار، وارتفاع أسعار قطع الغيار بنسبة 13%، وذلك اعتبارا من أول يونيو الجاري.

وأوضح رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن ميناء بورسعيد تلتزم بالتسعيره التى يتفق عليها الغرفة مع جمعية وأصحاب اللنشات دون تسجيل أية مخالفات أو تجاوزات.

وأشاد بتعاون كافة الجهات العامله بموانئ بورسعيد، لافتًا إلى تحديد لقاء مع شرطة الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس لمناقشة كافة العقبات التى تواجه شركات الملاحة وكذلك مع إدارة الفاتورة الموحدة بهيئة قناة السويس بعد شكاوى التوكيلات الملاحية من تأخير صدور الفاتورة بسبب تأخير إصدار فواتير هيئة موانئ البحر الأحمر.

وأعلن اللمعى عن تخصيص محافظة بورسعيد قطعة أرض بمساحة 1300متر لإنشاء نادٍ اجتماعي لأعضاء الجمعية العمومية والعاملين بغرفة ملاحة بورسعيد بمنطقة الأندية والنقابات بغرب بورسعيد.

جانب من إجتماع الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد

عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد

وأرسلت الشركات الملاحية أعضاء الجمعية العموميه لغرفة ملاحة بورسعيد رسالة استغاثة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمنع احتكار الشركة اليونانية المزمع مزاولتها نشاط جمع المخلفات السائلة والصلبة المهنة التى يزاولها شركات جمع المخلفات منذ ما يقرب من نصف قرن وحاصلة على كافة التراخيص البيئية اللازمة لممارسة النشاط وفقًا لاشتراطات منظمة الملاحة العالمية ووزارة البيئة المصرية بعد أن أعلنت هيئة قناة السويس التعاقد مع الشركة لجمع وتدوير المخلفات من السفن العابرة للقناة.

وأكد عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن الغرفة نقلت مخاوف شركات الأشغال البحرية لرئيس الوزراء عبر مجلس الشيوخ باعتباره عضوا به، وكذا وزير النقل ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها الجهات المعنية.