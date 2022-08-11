«ملاحة بورسعيد» تستجيب لأصحاب لنشات خدمة السفن برفع التعريفة 15%

استجابت غرفة ملاحة بورسعيد لأصحاب اللنشات العاملة مع شركات التوكيلات الملاحية، والتى تقوم بتوصيل الطرود وقطع الغيار واحتياجات طواقم السفن العابرة لقناة السويس والمترددة على الموانئ من المياه والمواد الغذائية، وذلك برفع تعريفة استخدام اللنش بنسبة 15% بعد ثبات دام 3 سنوات، بسبب جائحة كورونا وتراجع حجم النشاط.

قال عوض الشامى، رئيس جمعية أصحاب اللنشات، إن الجمعية تضم 80 عضوًا من العاملين فى القطاع مع شركات التوكيلات الملاحية،

وكان ضروريًّا أن يتم تحريك التعريفة 15% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، لمواجهة تكاليف قطع الغيار وأعمال الصيانة التى تتم كل 4 أشهر بجانب سداد تأمينات وأجور طاقم اللنش.

ويتم تحديد التعريفة سنويًّا بالتنسيق مع غرفة ملاحة بورسعيد، ونتيجة ظروف جائحة كورونا خلال ثلاث السنوات الماضية، لم يتم رفعها بسبب الكساد الذى أصاب حركة نشاط النقل البحرى وتراجع حركة التجارة العالمية، وفقًا لتصريحات الشامى.

من جانبه قال عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن اللنشات من أهم الخدمات اللوجستية بموانئ بورسعيد، لافتًا إلى أن غرفة الملاحة قامت بدعوة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة جمعية أصحاب اللنشات،

وتم الاتفاق فيما بينهما على قائمة أسعار معتدلة تضمن تنظيم العمل بأسعار ملائمة، خاصة أن بروتوكول التعاون الذى سبق توقيعه مع جمعية اللنشات ينص على أن التسعيرة التى يتم الاتفاق عليها قابلة للتعديل فى ضوء متغيرات السوق، إذا ما طرأت زيادة فى أسعار مستلزمات تشغيل اللنش.