ملاحة بورسعيد تتابع الإجراءات النهائية لفاتورة الرسوم الموحدة

أمانى العزازىناقشت الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد، الأحد الإجراءات النهائية لإصدار فاتورة الرسوم الموحدة، التى تعتزم هيئة قناة السويس العمل بها يوليو المقبل،وذلك بحضور ممثلين عن هيئة قناة السويس والبنك المركزى وشركة ايى فاينانس وأشاد عادل اللمعى رئيس غرفة الملاحة باستجابة الفريق مهاب

أمانى العزازى

ناقشت الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد، الأحد الإجراءات النهائية لإصدار فاتورة الرسوم الموحدة، التى تعتزم هيئة قناة السويس العمل بها يوليو المقبل،وذلك بحضور ممثلين عن هيئة قناة السويس والبنك المركزى وشركة ايى فاينانس

وأشاد عادل اللمعى رئيس غرفة الملاحة باستجابة الفريق مهاب مميش لمطالب شركات الملاحة بتيسيير الإجراءات المتعلقة بالسداد.

وأشار إلى أن نجاح المنظومة يعد رسالة للعالم بسعى الدولة المصرية لتطبيق نظام الشباك الواحد وتحفيز الاستثمارات وجذبها لإقامة مشروعات حقيقية تخدم الاقتصاد المصرى.

واعتبر ذلك “خطوة جيدة للانتقال من تيسيير تقديم الخدمات إلى تيسيير إقامة المشروعات وتحفيز الاستثمارات.

وأكد اللمعى أن إجراء أى تعديلات على نظام الفاتورة أمر مقبول إذا ما ظهرت سلبيات فى التطبيق قد تتضرر منها الوكالات الملاحية.

واستعرض استفسارات ومطالب أعضاء الغرفة حول أسلوب العمل بالفاتورة الموحدة بما يضمن تحقيق الهدف من المنظومة وفاعلية تطبيقها تلافيا لحدوث أخطاء فى التطبيق.

من ناحية أخرى، سجل أعضاء الجمعية العمومية لملاحة بورسعيد اعتراضهم على قرار وزارة النقل بإنشاء شركة الإسكندرية لللوجستيات والتى تعتزم العمل فى نشاط الوكالة الملاحية والشحن والتفريغ والتوريدات البحرية

وأشار الأعضاء أن القرار يعد عودة من الأبواب الخلفية لعهود احتكار الخدمات الملاحية والتأثيرات السلبية للقرار على تسويق الفرص الاستثمارية



ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة النقل بشأن ما ذكره الأعضاء.