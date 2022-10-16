«ملاحة بورسعيد» تبحث مع «الهيئة»إنشاء منفذ جمركى لطرود قطع غيار السفن

تقدمت غرفة ملاحة بورسعيد، بمقترح لهيئة قناة السويس يتضمن إنشاء منفذ جمركى ومخزن وديعة لطرد قطع غيار السفن بالتفريعة الشرقية فى مدينة بورفؤاد، بحيث يتم عمل إجراءات دخول التوريدات البحرية وتسليم الطرود باستخدام هذا المنفذ، وفقا لتصريحات عادل لمعى رئيس الغرفة.

وأضاف لـ«المال» أن مصلحة الجمارك طالبت هيئة قناة السويس بتخصيص موقعين، أحدهما لنقطة جمركية لطلبات تموين السفن، والآخر : مخزن وديعة لطرود قطع غيار السفن الواردة من مطار القاهرة.

وأكد «لمعى» أن الغرفة تلقت أيضا مطالب من شعبة التوريدات والأشغال البحرية بتخصيص مرابط لنشات الأجرة بالجونة بالتفريعة الشرقية مما يساعد على خدمة السفن العابرة وكذلك الراسية بميناء شرق بورسعيد.