ملاحة بورسعيد تبحث مع اقتصادية قناة السويس مشاكل مخازن الترانزيت

بحثت غرفة ملاحة بورسعيد برئاسة عادل اللمعي مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) الوسائل المناسبة لتنفيذ منظومة الدفاع المدنى والحريق بمخازن الترانزيت بالبر الشرقى ببورسعيد

ودعت الغرفة الأربعاء أصحاب المخازن إلى اجتماع عاجل؛ لبحث مشكلة التكلفة المالية لتنفيذ المنظومة حيث تسعي غرفة الملاحة جاهدة لحل تلك المشكلات بالتواصل مع كل من إدارة الدفاع المدني والهيئة الاقتصادية للوصول إلى أفضل الحلول وما يتناسب مع القدرة الاقتصادية لأصحاب المخازن.

وترأس الاجتماع النائب عادل عبده اللمعي رئيس الغرفة بحضور خالد عبد الملك نائب رئيس الغرفة ومحمد مصلح وأحمد رزق و نجلاء إدوارد أعضاء مجلس الإدارة .

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية طالبت شركات الملاحة أصحاب مخازن الترانزيت بالبر الشرقى لـ القناة ببدء تنفيذ أعمال الحماية المدنية بالمخازن والساحات التابعة لها,

ودعا مدير ميناء غرب بورسعيد التابع للقطاع الشمالى بتقتصادية القناة الشركات لاجتماع عاجل بحضور مدير إدارة الحماية المدنية بالمحور لبحث سبل تنفيذ الاشتراطات الواردة بتقارير معاينة إدارة الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

و فوجئ أصحاب المخازن بقرار الحماية المدنية باخطار جمارك بورسعيد بوقف حركة الصرف والإيداع بمخازن الترانزيت إلا بعد استيفاء اصحاب المخازن التى تقع بالمنطقة الجمركية لميناء غرب بورسعيد منظومة متطورة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه رغم ملكية هيئة ميناء بورسعيد للمخازن والأرض، مما دفعهم للشكوى لغرفة ملاحة بورسعيد التى سارعت بعقد اجتماع مع اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصاديه واللواء عادل رزق مدير عام ميناء غرب بورسعيد .