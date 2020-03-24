ملاحة بورسعيد: استثناء لموظفي التوكيلات لمتابعة السفن بقناة السويس خلال حظر التحرك

وافقت الجهات المعنية على استثناء 2 من كل توكيل ملاحي خلال فترة الحظر

أعلنت غرفة ملاحة بورسعيد أنها قامت بالاتصال بالجهات المعنية بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظرالتحرك لمدة 15 يوما لمنح أعضاء الغرفة استثناء من القرار.

وأفادت الجهات المعنية بأنه على كل توكيل ملاحي التقدم بأسماء شخصين “ممثلي التوكيل” يحق لهما التحرك خلال فترة الحظر من 7 مساء وحتى السادسة صباحا لتقديم السفن العابرة لقناة السويس.

وطالبت الجهات المعنية بتقدم التوكيلات الملاحية التابعة لغرفة ملاحة بورسعيد بإرسال صورة الرقم القومي وصورة من تصريح دخول وصعود موانئ بورسعيد.

وأعلنت غرفة ملاحة بورسعيد برئاسة عادل لمعي أنه سيتم تلقي الأوراق الخاصة بالتوكيلات الملاحية من اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 11 صباحا من الغد الأربعاء.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتخذ قرارا اليوم بحظر تحرك جزئي يبدأ من الغد الأربعاء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية أنه سيتم تعديل نظام الورديات لديها بما يسمح بعدم غلق أبواب الميناء أيام حظر التحرك.