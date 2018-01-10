ملاحة الإسكندرية تناقش معوقات وكلاء السفر العاملين مع مشغلى الرحلات السياحية

السيد فؤاد ناقشت غرفة ملاحة الإسكندرية خلال اجتماع لها، المعوقات والصعوبات التى تواجه وكلاء السفر الذين يعملون مع مشغلى الرحلات السياحية الدولية، وذلك فى حضور عدد من أعضاء الغرفة. فى هذا الصدد قام المهندس مدحت القاضى عضو مجلس الادارة بعرض ما تم من مراسلات وتوصيات خلال الاجتماع الماضى، بمقر شركة كا

السيد فؤاد

ناقشت غرفة ملاحة الإسكندرية خلال اجتماع لها، المعوقات والصعوبات التى تواجه وكلاء السفر الذين يعملون مع مشغلى الرحلات السياحية الدولية، وذلك فى حضور عدد من أعضاء الغرفة.

فى هذا الصدد قام المهندس مدحت القاضى عضو مجلس الادارة بعرض ما تم من مراسلات وتوصيات خلال الاجتماع الماضى، بمقر شركة كادمار للسياحة بحضور اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحرى السابق والمختصين من القطاع وممثلى وزارة السياحة.

ولفت القاضى إلى أنه تم الاتفاق على قيام وزارة السياحة بعقد اجتماع مع مشغلى الرحلات السياحية الدولية، لعرض ومناقشة المعوقات والصعوبات التى تواجه وكلاء السفر التى تعمل مع مشغلى هذة الرحلات فيما يتعلق باستعداد الموانئ المصرية لاستقبال سفن الرحلات البحرية.

وقال إن هذا الأمر دعا لعقد لقاء تمهيدى ودعوة أعضاء مجلس الإدارة والشركات المختصة، لمناقشة تلك الصعوبات وعرض الأفكار للخروج بورقة عمل يتم رفعها لجميع الجهات المعنية «وزارة النقل، وزارة السياحة، محافظ الاسكندرية» من أجل دعم سبل التعاون بين الطرفين مستقبلا، وإعادة إحياء مصر كوجهة للسفن السياحية الدولية.

ودارت المناقشات حول عدة بنود أهمها اختلاف الرسوم الخاصة بالبواخر فى الموانئ المصرية، فيقوم ميناء الإسكندرية بتطبيق القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016، وكذا تطبيق التخفيض %75 من رسم الميناء وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 1983 والقرار الوزارى رقم 95 لسنة 1987 والقرار رقم 488 لسنة 2015 وتطبيق التخفيض %75 على بند رسم الميناء فقط دون أتعاب الوكالة وتحاسب سفن السياحة بالدولار الأمريكى.

وأكد الاعضاء أنه يتم فى موانئ البحر الأحمر (الأدبية – السخنة – سفاجا) بمحاسبة سفن السياحة (السفن المصرية) وقام ممثل إحدى الشركات بتقديم فاتورة لإحدى السفن «MEIN SCHIFF 5»« التى تواجدت بميناء الإسكندرية، ثم عبرت قناة السويس ودخلت ميناء سفاجا وكانت فاتورة الباخرة فى ميناء الإسكندرية 44.61 جنيه (3 دولارات أمريكية)، وكانت نفس فاتورة الباخرة فى ميناء سفاجا 143.575 جنيه أى ما يعادل %26 فقط من مصاريف نفس الباخرة فى ميناء الإسكندرية، وهو الامر الذى يتطلب ضرورة نظر وزارة النقل فى توحيد المحاسبة فى الموانئ المصرية كافة.

كما دارت المناقشات حول الرسوم والتكلفة المالية لخدمات التأمين الإجبارية التى تفرض من هيئات الموانئ والتى تختلف من ميناء إلى آخر، فيتم إلزام الشركات بسداد رسوم المفرقعات والتى تفرض من وزارة الدخلية عن كل عربة أو اتوبيس بما يقدر من 200 – 300 جنى، ما يشكل عبئا ماليًا إضافيًّا على تلك الشركات، وتم اقتراح عدم فرض رسوم المفرقعات على السفن السياحية.

يأتى ذلك بالإضافة إلى ضرورة تيسير الإجراءات الخاصة بالتصاريح المعنية بدخول الأفراد والمرشدين لكل ميناء وفرض الرسوم على كل منها، وإلزام الشركات بتقديم تصريح السائق والعربة ورخصة العربة، وتم اقتراح إمكانية إعداد كشف مجمع بأسماء المرشدين والسائقين وموظفى الشركات وتقديمه إلى إدارة التصاريح، تخفيفا وتيسيرا للإجراءات ليتم إصدار الكارنيهات الخاصة برخصة العمل لمدة سنة بالتعاون مع وزارة السياحة.

كما ناقش الاجتماع ما يخص فترة إجراءات التفتيش والفحص لدخول وخروج السائحين، والتى تستغرق وقتا طويلا فى ميناءى الغردقة وسفاجا نظرا لعدم تواجد جهاز التفتيش والفحص بجانب رصيف الرسو، وتم اقتراح تنفيذ جهاز X-Ray على الباخرة تيسيرا للعمل، بجانب إقامة استثمار طويل الأجل عبر تنفيذ صالة خاصة بالتفتيش بجانب الرصيف فى ميناءى شرم الشيخ وسفاجا.

وتمت مناقشة الاجراءات الأمنية من الجهاز الوطنى والجمارك، وأكد الحضور ضرورة ان يتم التعامل مع الجهة المنوط بها وهى شرطة السياحة فقط، ويتم التنسيق مع الجهات بعضها البعض دون الحاجة إلى التعامل مع آخرين.

واتفق الحضور على عدة اقتراحات أهمها تقديم كشف بأسماء ركاب البواخر السياحية مسبقا للأمن الوطني بدلا من التصاريح اليومية لأخذ الموافقات قبل دخول البواخر الميناء تيسيرًا للاجراءات.

وتم الاتفاق أيضا على المطالبة بتوحيد الرسوم والاجراءات بجميع الموانئ المصرية لكل البواخر السياحية العاملة بموانئ الإسكندرية والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد، علاوة على تنفيذ التعامل مع جهة واحدة (الشباك الواحد) وهى شرطة السياحة اختصارًا للاجراءات.

كما تم الاتفاق على النظر فى مساعدة القاطرات الخاصة بالبواخر والتى كانت اختياريًا من ربان السفينة وأصبحت تفرض بصفة إجبارية من الجهات الأمنية، بالإضافة إلى ضرورة قيام الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالاسكندرية بطباعة خرائط تفصيلية مجهزة باللغة الإنجليزية تحتوى على جميع المعلومات تتواجد على الأقل للأماكن المهمة والعامة مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة توفير المنافذ الإلكترونية Tourist information disk فى جميع الأماكن السياحية المهمة بالموانئ.

وأشار المهندس مدحت القاضى إلى توصيات وزارة السياحة ومحافظ الاسكندرية بأهمية دور الشركات القطاع الخاص عبر تطوير البرامج السياحية للمدينة، وعرضت الشركات الحضور برامجها وتغطيتها بصورة كاملة للاماكن السياحية بالإسكندرية مع الإشارة إلى ضرورة إعادة فتح المتحف الرومانى والذى يعد من المناطق الجاذبة للسياحة.

كما تم عرض الخطاب الخاص من هيئة ميناء الإسكندرية فيما يخص الاستثمار فى محطة الركاب وتنفيذ مول تجارى داخل الميناء، وأشار المهندس محمد الدقاق والاستاذ احمد البربرى ممثلا هيئة الميناء إلى أنه تم عمل دراسة جدوى للمول التجارى المقترح تحت ادارة القوات المسلحة المصرية، وسيتم وضع خطة لاختيار نوعية الشركات للمحال داخل المول، كما سيتم فتح المول للجمهور من خلال البوابة الخلفية للميناء لإمكانية الزيارة والشراء.

وفيما يخص التسويق لخطوط مشغلى الرحلات السياحية الدولية تم اقتراح بضرورة التنسيق الجيد لعقد مؤتمرات ومعارض خارجية باسم مصر وعمل لقاء صحفى موسع مع وزير النقل للترويج الجيد عن سفن الكروز لضمان نجاح العمل وصدوره بشكل مشرف قبل انعقاده بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وفتح باب المشاركة للشركات من خلال توفير partion بأسعار مناسبة للشركات لعرض خدماتها والترويج لرحلاتها أسوة بمعرض Sea Trade.

واتفق الحضور على ضرورة الاشتراك بمنظمة Med Cruise العالمية وتعاون الغرفة مع قطاع النقل البحرى فى سداد المبالغ المستحقة للموانئ، وكذا دعوة المنظمة للانعقاد بمصر وجذب أكبر عدد من الخطوط الخاصة بسفن الكروز للترويج الجيد، علاوة على ضرورة تكليف مكتب استشارات بحرية ذى خبرة لوضع وتنفيذ إستراتيجية لتطوير عمل سفن الكروز.

وتم اقتراح إمكانية انضمام وعضوية بعض الجهات لعمل لجنة السياحة البحرية بغرفة ملاحة الإسكندرية بحضور ممثل من وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والأمن الوطنى، والداخلية (الجوازات) ومحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مراسلة شركات الغرفة وموافاتها بالرحلات الخاصة بسفن الكروز وصورة السفينة لنشرها على الموقع الإلكترونى للغرفة ونشرها على الأعضاء ضمن النشرات والأخبار الإلكترونية.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنفيذ ورقة عمل بجميع التوصيات ورفع مذكرة بها لكل من وزارتى النقل، والسياحة، ومحافظة الإسكندرية.