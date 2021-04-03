الإسكندرية

ملاحة الإسكندرية : تطبيق التسجيل المسبق للشحنات الواردة إلى مصر إلزاميا في يوليو

بعد أن تلاحظ قيام بعض الوكلاء الملاحيين بإرسال تعليمات للخطوط بالخارج بالتوقف عن قبول شحنات واردة الي مصر إلا في حالة حصول الشاحنين علي رقم التسجيل المسبق
السيد فؤاد 12:55 ص, الأحد, 4 أبريل 21 12:55 ص, الأحد, 4 أبريل 21

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أكدت غرفة ملاحة الإسكندرية ، استمرار قبول الشحنات الواردة إلى مصر دون شرط حصول الشاحنين علي رقم التسجيل المسبق ( ACI ) والذي تم تطبيقه تجريبيا في ابريل الجاري، بينما سيتم تطبيقه إلزاميا بداية من يوليو المقبل.

وأوضحت غرفة ملاحة الإسكندرية، برئاسة محمد مصيلحي، أن ذلك يأتي بعد أن تلاحظ للغرفة قيام بعض الوكلاء الملاحيين بارسال تعليمات للخطوط بالخارج بالتوقف عن قبول شحنات واردة الي مصر إلا في حالة حصول الشاحنين علي رقم التسجيل المسبق.

وأكدت الغرفة في بيان لها إلى أنه تم عقد إجتماع الخميس الماضي  عبر فيديو كونفيرانس بالتنسيق بين قطاع النقل البحري، و مصلحة الجمارك المصرية، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية ( MTS ) لمناقشة منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI) وذلك بمشاركة التوكيلات الملاحية أعضاء الغرفة.

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وأوضحت الغرفة أنه اللواء بحري رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، أكد على أن التعليمات الصادرة في هذا الشأن تطبيق أحكام قانون الجمارك والقرار الصادر                            من السيد  وزير المالية  رقم 38 لسنة 2021 المتضمن بدء التنفيذ التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة للموانئ البحرية من أول ابريل الجاري والتي تعد مرحلة تجريبية فقط على أن يتم التنفيذ الفعلي الملزم لهذا النظام من 1/7/2021 .

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وأوضحت غرفة ملاحة الإسكندرية بضرورة إخطار شركات التوكيلات الملاحية للخطوط الملاحية التي تخدمها بمصر بقبول جميع الشحنات التي تصل مصر بدون رقم تسجيل مسبق من الآن وحتى بدء التنفيذ الفعلي للشحنات التي سوف تشحن بدأ من يوم في 1يوليو2021.

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

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وعن مزايا مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) فتتركز في حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.

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بقلم السيد فؤاد

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