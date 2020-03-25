ملاحة الإسكندرية تطالب باستثناء نقل البضائع خلال فترة «الحظر» (مستند)

طالبت السوق الملاحية ممثلة في غرفة ملاحة الإسكندرية باستثناء كل قطاعات النقل من قرار حظر التجوال

طالبت غرفة ملاحة الإسكندرية رئيس مجلس الوزراء بضرورة استثناء نقل البضائع، لما قد يتسبب في وقف تحركات البضائع وحركة الإنتاج للبلاد، وانخفاض التصدير وزيادة ساعات النقل ونقص المخزون، علما بأن كل البلاد التي قامت بتطبيق حظر جزئي مثل مصر قد استثنت حركة البضائع على الطرق، سواء من وإلى الموانئ والمطارات أو بين المدن أو داخلها خلال فترة الحظر.

آليات تنفيذ مقترح غرفة ملاحة الإسكندرية

وقدمت الغرفة آليات تطبيق مقترحها، بأن يتم عبر مصلحة الجمارك بالعمل بطاقتها لاستيعاب حركة البضائع الصادرة والواردة لاستمرار تدفق البضائع بالطرق المتبعة، على أن يستمر العمل بنظام الورادي خلال فترة الحظر، حتى يتسنى دخول الصادر وخروج الوارد أثناء فترة الحظر مع السماح للعاملين في تلك الجهات بالتحرك أثناء الحظر.

أما بالنسبة للمنافذ الجوية والبحرية، فقد طالبت الغرفة بالعمل بطاقتها وعدم غلق البوابات الخاصة بها، على أن يستمر دخول وخروج البضائع أثناء فترة الحظر، على أن تعمل الجهات الأمنية والجمارك والموازين والجهات الرقابية الخاصة بالكشف خلال فترة الحظر، إضافة الى حركة محطات الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بطاقتها مع السماح للعاملين في تلك الجهات بالتحرك أثناء فترة الحظر.

مقترح الغرفة بالنقل البري خلال فترة الحظر

كما اقترحت الغرفة بالنسبة للنقل البري للبضائع بالسماح لها والحاويات والفارغة والمملوءة بكل أنواعها بالتحرك أثناء فترة الحظر على الطرق الرئيسية والفرعية، على أن يتم اتباع عدة طرق تنفيذية أهمها التحرك بموجب بوالص نقل بري.

موضحا بها خط السير مملوء وفارغ، بها نوع البضائع، بجانب اتباع كل الطرق والوسائل الوقائية الصحية ومنها عدم نزول السائقين ومعاونيهم من المركبات أثناء التوقف وارتداء القفازات ومنع أي تجمعات أي كان نوعها.

الجمارك تؤكد العمل بالمنافذ الجمركية 24 ساعة

وفي سياق متصل، وفي أول يوم عمل بعد قرار حظر التجوال الجزئي الذي قررته الحكومة أمس ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، قررت مصلحة الجمارك التشديد على استمرار العمل بها 24 ساعة.

ونص منشور جمركي صادر خلال الساعات الأخيرة وتم تعميمه على كل المنافذ الجمركية بأن تكون مواعيد العمل الرسمية بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بالنسبة للواردات العاجلة والاستراتيجية، خاصة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك الصادرات المصرية على مدار سبعة أيام في الأسبوع لمدة 24 ساعة في اليوم.

ونص المنشور على أن يتولى رئيس الادارة المركزية أو مدير عام الموقع تنسيق وربط مواعيد العمل وفقا لذلك.

تعليمات ميناء الإسكندرية بالعمل خلال فترة الحظر

كانت قد أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن استمرار العمل لديها 24 ساعة ببعض الإدارات، خاصة إدارة الحركة الشحن والتفريغ وحركة السفن والقاطرات وحركة البضائع والمناطق والإدارة الإلكترونية والأمن والعمليات والموازين.

ونصت التعليمات على أن يتم العمل على بوابات الأفراد (دخول – خروج ) اعتبارًا من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء.

فيما سيتم العمل على بوابات الشاحنات ( دخول – خروج ) من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة النصف مساء.

أما التحصيل على البوابات فيكون أيضًا من السابعة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء.