عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية، نهاية مارس الماضي، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكَّلة بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 373 لسنة 2020، بهدف مراجعة مقترح غرفة ملاحة الإسكندرية بشأن متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد، والبضائع العامة الصب الجاف، والصب السائل وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022.

وتم الاجتماع في ضوء البندين الثاني والثالث من بنود بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغرفة ملاحة الإسكندرية لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤدّاة على السلع المُعفاة والآلات والمعدات وسلع الجدول.

يأتي ذلك في ضوء البروتوكول الذي وقّعته غرفة ملاحة الإسكندرية مع مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري.

وحسب ما رصدته غرفة ملاحة الإسكندرية، فقد وصل متوسط سعر النولون البحري بالنسبة للحاويات الواردة من جنوب وشرق آسيا والتي تضم (سنغافورة- إندونيسيا- ماليزيا- الفلبين- فيتنام- كمبوديا- تايلاند- ميانمار، وكذلك الصين واليابان وكوريا)،

وذلك إلى ميناء الإسكندرية، لتصل إلى 11 ألف دولار للحاوية 40 قدمًا، و5750 دولارًا للحاوية 20 قدمًا،

أما لميناءي دمياط وبورسعيد فتصل إلى 8.1 ألف دولار للحاوية 20 قدمًا، و10.5 ألف دولار للحاوية 40 قدمًا، والحاوية الثلاجة يصل سعر نقلها إلى 11 ألف دولار،

أما لميناء السخنة فتصل إلى 5.05 ألف دولار للحاوية 20 قدمًا، و8 آلاف دولار للحاوية 40 قدمًا.

أما بالنسبة للحاويات الواردة من دول الخليج العربي، خاصة من ميناء جبل علي الإماراتي والدمام السعودي، والدمام، والكويت والبحرين، فوصل سعر نقل الحاوية إلى ميناء الإسكندرية إلى 1950 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، و2950 دولارًا للحاوية 40 قدمًا.

وبالنسبة للحاويات الثلاجة فتصل إلى 1600 دولار للحاوية 20 قدمًا، و2800 دولار للحاوية 40 قدمًا،

وإلى ميناءي دمياط وبورسعيد فيصل إلى 2150 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، و2850 دولارًا للحاوية، و3000 دولار للحاوية 40 قدمًا ثلاجة،

وإلى ميناء السخنة فتصل إلى 2050 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، و3100 دولار للحاوية 40 قدمًا.

وبالنسبة لموانئ البحر الأحمر والتي تضم موانئ السعودية واليمن والسودان، فيصل متوسط سعر نقل الحاوية إلى ميناءي بورسعيد ودمياط إلى 1500 دولار للحاوية 20 قدمًا، و1700 دولار للحاوية 40 قدمًا، و1300 دولار للحاوية 20 قدمًا إلى ميناء السخنة، و2200 دولار للحاوية 40 قدمًا.

وبالنسبة لمتوسط سعر نولون النقل البحري للحاويات الواردة من شمال أوربا والتي تضم هولندا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والنرويج والسويد والدنمارك وبولندا وفنلندا،

فيصل متوسط سعر نقل الحاوية إلى ميناء الإسكندرية إلى 304 دولارات للحاوية 20 قدمًا، و570 دولارًا للحاوية 40 قدمًا، والحاويات الثلاجة 20 قدمًا تصل إلى 1800 دولار، و2300 دولار للحاوية ثلاجة 40 قدمًا،

وبالنسبة للنقل لميناءي بورسعيد ودمياط فيصل متوسط سعر النقل للحاوية 20 قدمًا إلى 254 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، و418 دولارًا للحاوية 40 قدمًا، و1800 دولار للحاوية 20 قدمًا ثلاجة، و2300 دولار للحاوية 40 قدمًا ثلاجة.

وبالنسبة لنقل الحاويات من منطقة شرق البحر المتوسط – البحر الأسود ومنها تركيا واسرائيل ولبنان وسوريا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا والبرتغال، وذلك الى ميناء الإسكندرية لتصل الى 850 دولار للحاوية 20 قدم، و1650 دولار للحاوية 40 قدم ، و1500 دولار للحاوية ثلاجة 20 قدم ، 1900 دولار للحاوية ثلاحة 40 قدم ، و600 دولار للحاوية 20 قدم لمينائي بورسعيد ودمياط، و950 دولار للحاوية 40 قدم و1300 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة ، و1500 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة .

وبالنسبة للحاوية التي يتم نقلها من جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تضم كلا من فرنسا وايطاليا واسبانيا و سلوفينيا واليونان وقبرص وصربيا ، فتصل إلى ميناء الإسكندرية الى 600 دولار للحاوية 20 قدم و1000 دولار للحاوية 40 قدم ، وإلى مينائي بورسعيد ودمياط فيصل سعر نقل الحاوية إلى 250 دولار للحاوية 20 قدم، و500 دولار للحاوية 40 قدم ، و1800 دولار للحاوية ثلاجة 20 قدم ، و2000 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة.

وبالنسبة للحاويات الورادة من منطقة أمريكا الشمالية ” كندا ” فيصل سعر نقل الحاوية لميناء الإسكندرية 1250 دولار للحاوية 20 قدم و1525 دولار للحاوية 40 قدم ، و6000 دولار للحاوية الثلاجة 40 قدم، و1250 دولار للحاوية 20 قدم إلى مينائي دمياط وبورسعيد، و1525 دولار للحاوية 40 قدم، و5000 دولار للحاوية ثلاجة.

أما بالنسبة للحاويات الواردة من استراليا فتصل إلى 1300 و 2300 دولار للحاويات الواردة ( 20 و 40 قدم ) على التوالي لميناء الإسكندرية، و1325 دولار ، و2250 دولار للحاويات ( 20 و 40 قدم ) على التوالي لمينائي بورسعيد ودمياط، و4500 دولار للحاوية الثلاجة 40 قدم ، و1300 و 2200 دولار للحاويات ( 20 و 40 قدم ) على التوالي لميناء السخنة.

وبالنسبة للنولون الحاويات 20 قدم من موانئ الهند عن البضائع فتتراوح من 850 – 1050 دولار لميناء السخنة، و1060 – 1100 دولار للحاوية الى ميناء السخنة، أما من البرازيل فيصل متوسط سعر الحاوية 20 قدم إلى ميناء الإسكندرية إلى 1211 – 1311 دولار .

كما وصل متوسط سعر نقل الحاويات المحملة على تريللات مملؤة واردة من ميناء ضبا إلى ميناء سفاجا الى قرابة 750 دولار، ومن ميناء نويبع إلى ميناء العقبة فيصل سعر تقل التريللا الى 710 دولار .

أما متوسط سعر النولون للحاويات المملؤة بضائع عامة وارد 20 قدم من ميناء العقبة إلى ميناء العين السخنة الى 135 دولار .

أما الحاوية المملؤة التي يتم نقلها من ميناء الحديدة باليمن فتصل الى 450 دولار، وبالنسبة للبضائع العامة فتتراوح من 20 – 18 دولار للطن .

وبالنسبة لنقل بضائع الزيوت من البحر الأسود الى الموانئ المصرية بالنسبة لشحنات في حدود 5000 طن فيصل سعر النولون من 25 – 23 دولار للطن، ومن الولايات المتحدة الامريكية يكون 45 -40 دولار للطن بالنسبة للكميات حتى 5 ألآف طن، و35 – 30 دولار للطن بالنسبة للشحنات في حدود 10 ألآف طن، و30 – 25 دولار للطن بالنسبة للكميات حتى 20 ألف طن.

وكان قد أشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى وزارة المالية تستهدف من وراء هذا الإجراء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن البروتوكول الذي وقعته المصلحة مؤخرا مع غرفة ملاحة الإسكندرية يأتي بهدف إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على جميع المخاطبين بأحكامه ولاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب.

وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول، فهناك دور لكل طرف في تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار الدكتور “السيد صقر” رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من جميع دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات ) لكافة موانئ الجمهورية.