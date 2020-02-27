الإسكندرية

ملاحة الإسكندرية تتفق على حل المشكلات مع هيئة الميناء

عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية إجتماعا مع هيئة ميناء الإسكندرية لبحث المشكلات المتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية للغرفة
السيد فؤاد 4:20 م, الخميس, 27 فبراير 20 4:20 م, الخميس, 27 فبراير 20

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عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية اجتماعا مع هيئة ميناء الإسكندرية لبحث المشكلات المتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، وذلك في إطار سعي الطرفين إلى تسهيل العمل داخل الميناء بما يخدم الجميع.

صرح بذلك محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا يعد اللقاء الأول الذي تعقده غرفة الملاحة بأعضائها المنتخبين أمس الأول من الجمعية العمومية بالتزكية خلال الدورة الجديدة 2020 – 2024.

حضر اللقاء كل من المهندس مروان السماك نائب رئيس مجلس الإدارة، ووليد بدر السكرتير العام، وكريم سلامة أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة ويشمل المهندس مدحت القاضي، وطارق فهمي ومحمد العنتبلي.

مناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه الشركات خلال تعاملاتها اليومية مع الميناء

وأضاف ” مصيلحي ” أنه تم عرض ومناقشة عددا من المشكلات والمعوقات التي تواجه الشركات الأعضاء خلال تعاملاتهم اليومية مع هيئة الميناء، بهدف النهوض بصناعة النقل البحري تم التنسيق بين الطرفين.

إعداد مذكرة بكل المعوقات التي تواجه الأعضاء وتسليمها لرئيس الهيئة

كما تم الاتفاق على أن تقوم الغرفة باعداد مذكرة بكافة المعوقات التي تواجه الأعضاء، وإرسالها الى الربان / رئيس هيئة ميناء الاسكندرية حتي يتم عرضها و مناقشتها خلال لقاء سيتم تحديده  مع المجتمع الملاحي وأعضاء الغرفة رغبة للوصول إلى القرارات والتوصيات التي تعود بالنفع على الصالح العام.

ولفت إلى أن حل المشكلات يصب من أجل دعم تنفيذ إستراتيجية هيئة ميناء الإسكندرية في الفترة القادمة وإزالة كل المعوقات التي تعترض مسيرة التنمية في هذا القطاع.

جمعية عمومية لإقرار مجلس الإدارة الجديد لدورة 2020 – 2024

وفي سياق متصل، أشار ” مصيلحي ” إلى أنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية للعام المالي 2019/2020 للغرفة يوم الإثنين الماضي بمقر غرفة ملاحة الإسكندرية.

وحضر الإجتماع قرابة 54 عضوا بما يزيد عن 20% من أعضاء الجمعية العمومية البالغين 234 عضوا يمثلون الشركات العاملة بمحافظة الإسكندرية.

وتمت مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية والإعلان عن أسماء رئيس ونائب و5 أعضاء لمجلس إدارة الغرفة لدورة جديدة(2020/2024) وفوزهم بالتزكية، ويشمل تولية محمد مصيلحي رئيسا ومروان السماك نائبا بالتزكية.

كما ضم التشكيل الجديد أعضاء مجلس الإدارة وليد عبد المنعم بدر، والمهندس مدحت القاضي، والمهندس كريم محمود سلامه، وطارق فهمي، ومحمد العنتبلي.

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بقلم السيد فؤاد

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