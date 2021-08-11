ملابسات وفاة شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف

تسبب الحفر والتنقيب عن الآثار في وفاة شخصين أثناء تنقيبهم بالاشتراك مع آخرين في أحد المنازل بمحافظة بني سويف، واختناقهم داخل الحفرة وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات الواقعة.

كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف تلقت بلاغًا من قسم شرطة بني سويف الجديدة، بمديرية أمن بني سويف، بالعثور على جثة عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف- ملقاة ووجود سحجات متفرقة بالجسم.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، إلى أن المذكور كان يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة بني سويف ملك سائق، بالاشتراك مع 6 أشخاص -جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بني سويف.

وعقب الحفر نزل المتوفي وآخر داخل الحفرة مما أدى لاختناقهما ووفاتهما فأخرجهما الباقين من الحفرة، مما أدي لحدوث إصابة المتوفيان بسحجات فنقل شقيق المتوفي جثة شقيقه إلى منزلهما.

كما نقل اثنين من المتهمين جثة الآخر، وتركها بمكان العثور، وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف وضبط المتهمين، والأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.