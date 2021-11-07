ملابسات واقعة دخول شخص يمتطي «حمارًا» لمحطة قطار في المنوفية

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة دخول شخص يمتطي دابة “حمار” داخل رصيف محطة قطار في محافظة المنوفية ، بعد ضبطه واستجوابه.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداول بين العاملين بمحطة سكة حديد أشمون الفرعية بمحافظة المنوفية، والذي يتضمن امتطاء شخص دابة “حمار” على رصيف المحطة.

وبالفحص تبين أن ذلك الشخص “مسن” -مقيم بمدينة أشمون بالمنوفية، ودخل بدابته على الرصيف من الناحية الغربية للمحطة لشراء شريحة هاتف محمول، من فرع إحدى شركات الاتصالات الكائن على رصيف المحطة.

وأمكن ضبطه بمعرفة الأمن الإداري المحطة وتغريمه مبلغ مالي وصرفه عقب ذلك، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبسؤاله قرر ما جاء بالفحص.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.