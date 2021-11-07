لايف

ملابسات واقعة دخول شخص يمتطي «حمارًا» لمحطة قطار في المنوفية

دخل ليشتري خط هاتف محمول من إحدى شركات الاتصالات.
أماني عوض 1:43 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21 1:43 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة دخول شخص يمتطي دابة “حمار” داخل رصيف محطة قطار في محافظة المنوفية ، بعد ضبطه واستجوابه.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداول بين العاملين بمحطة سكة حديد أشمون الفرعية بمحافظة المنوفية، والذي يتضمن امتطاء شخص دابة “حمار” على رصيف المحطة.

وبالفحص تبين أن ذلك الشخص “مسن” -مقيم بمدينة أشمون بالمنوفية، ودخل بدابته على الرصيف من الناحية الغربية للمحطة لشراء شريحة هاتف محمول، من فرع إحدى شركات الاتصالات الكائن على رصيف المحطة.

اقرأ أيضا  ضبط شخص اعتدى على سيدة وكسر زجاج سيارتها في القاهرة

وأمكن ضبطه بمعرفة الأمن الإداري المحطة وتغريمه مبلغ مالي وصرفه عقب ذلك، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبسؤاله قرر ما جاء بالفحص.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

اعترافات صبية متهمين بقتل طفلة سوهاج: خطفناها واعتدينا عليها بعد فشل استدراجها

أماني عوض 1:33 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

شركة طيران تتوقع زيادة بنسبة 50 % في أعداد الواصلين إلى الولايات المتحدة

محمد عبد السند 1:01 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

إيلون ماسك يستطلع آراء متابعيه على تويتر حول بيع أسهمه في «تسلا»

محمد عبد السند 12:57 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا.. وتسجل في أسوان 35 للعظمى

عصام عميرة 12:50 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

حالة الطقس اليوم الاثنين 8-11-2021 في مصر.. شبورة كثيفة وبرودة ليلًا

دعاء محمود 12:48 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

الصحة: تسجيل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة

المال - خاص 12:37 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21