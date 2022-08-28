ملابسات واقعة تغيير سائق «سائق» خط سيره أثناء توصيل فتاة ووالدتها في الغربية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر فتاة ووالدتها من تغيير سائق سيارة أجرة “تاكسي” خط سيره أثناء استقلالهما برفقته بمدينة طنطا في محافظة الغربية، ومنعهما من النزول.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وباستخدام التقنيات الحديثة حددت الفتاة المشار إليها، وتبين أنها -مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

وباستدعائها وسؤالها قررت بأنها استقلت السيارة الأجرة المشار إليها رفقة والدتها، وأثناء السير تحدث قائدها مع إحدى السيدات عبر هاتفه المحمول، وطلب منها إنتظاره لتوصيلها، الأمر الذي آثار الشك لديهما فحدثت مشادة كلامية بينهم، وطلبتا النزول من السيارة.

كما أمكن تحديد قائد السيارة، وباستدعائه وسؤاله أيد ما سبق، مضيفًا أنه تصالح وتراضى فيما بينهم عقب تفهمهما الأمر، واتخذت الإجراءات القانونية.