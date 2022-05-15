ملابسات واقعة استغاثة سيدة من خطف سيارة أجرة لطفل في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن إستغاثة سيدة من خطف شخص يستقل سيارة أجرة، لطفل بداخل السيارة بمنطقة مجرى العيون بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وحددت السيارة الأجرة “تاكسي” المشار إليها “ملك قائدها -مقيم بمنطقة بولاق أبوالعلا بالقاهرة.

وبمناقشته قال إنه أثناء توجهه لزيارة والدته بمقابر السيدة عائشة وبصحبته نجله -يبلغ من العمر 13 عامًا- المشار إليه بالمنشور، ونجل عمه وموظف.

وعقب الانتهاء من الزيارة رغب نجله في شراء أحد الحيوانات الأليفة فرفض الأب، وأثناء توقفه بإشارة المرور بمنطقة سور مجرى العيون استمر نجله بالبكاء، وفوجئ بفتح باب السيارة والنزول منها، وتوقف بجانب الطريق ونزول نجل عمه من السيارة والذي اصطحب الطفل إلى داخلها.

وأضاف بقيام إحدى السيارات بإستيقافه وسؤاله عن الطفل والتأكد من أنه نجله، ثم اعتذر قائدها له.

وبسؤال الطفل أيد ما جاء بأقوال والده، واتخذت الإجراءات القانونية.