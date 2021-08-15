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ملابسات قتل سائق «توك توك» في الشرقية وضبط المتهم

بغرض السرقة.
أماني عوض 7:24 م, الأحد, 15 أغسطس 21 7:24 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات جريمة قتل شخص والعثور على جثمانه داخل قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بمديرية أمن الشرقية “مصاب بجرح بالرقبة”، وسرقة هاتفه المحمول ومركبة “توك توك” الخاص به.

وتوصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق “توك توك” -مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

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وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وأمكن ضبطه وبحوزته مركبة “توك توك”، والهاتف المحمول، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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