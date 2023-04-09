ملابسات فيديو منع شرطي أحد المشجعين الصلاة في استاد القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعليق مدعوم بمقطع فيديو زعمت خلاله اعتراض رجل شرطة على أداء أحد الأشخاص للصلاة بمدرجات استاد القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجاري، وأثناء أداء قوة أمنية معينة لتأمين مدرجات استاد القاهرة الدولي بأحد مباريات كرة القدم مهامها، فوجئ أحد رجال الشرطة بقيام مجموعة كبيرة من المشجعين بالنزول أمام السور الفاصل بين المدرجات وأرض الملعب ومحاولة اقتحام وتخطي الكردون الأمني المقام بهدف منع تسلل الجماهير إلى أرض الملعب، وذلك بدعوى إقامة الصلاة بتلك المنطقة.

وأضاف الفحص أنه أثناء قيام رجل الشرطة بمنعهم وإرشادهم الى الأماكن التي يمكن الصلاة بها خلف المدرجات، رفض أحد المشجعين بالمدرج تنفيذ التعليمات محاولاً بذلك إثارة الجماهير فنهره رجل الشرطة وأخطره بإخراجه من المدرجات، وامتثل المذكور للتعليمات، ولم تحدث ثمة تجاوزات أو تعدى من جانب رجل الشرطة على المذكور.