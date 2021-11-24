ملابسات فيديو مشاجرة طلاب داخل مدرسة ثانوي في البحيرة

توصلت الأجهزة الأمنية إلى ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن مشاجرة داخل إحدى المدارس في محافظة البحيرة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة، من مديرة المدرسة المشار إليها، بوجود مشاجرة داخل المدرسة.

واتضح أنها بين طرفي المشاجرة، أول: طالب بالصف الثاني الثانوي، طرف ثانٍ: طالبان بذات الصف، بسبب مضايقة الطرف الأول نجلة عم الطرف الثاني “طالبة بذات المدرسة”، الذي استعان عقب ذلك بصديقه للتعدي عليه.

وبالانتقال والفحص قرر الطرفان التصالح دون تحرير ثمة محاضر، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.