كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، وبحوزة أحدهما سلاح أبيض “سنجة”.

وبالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أنهما طرف أول: سائق جرار زراعي -مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس- طرف ثان: سائق مركبة “توك توك”، وزوجته، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب أولوية المرور بالطريق تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر دون حدوث إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني سلاح أبيض “المستخدم في إرتكاب الواقعة”.

وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.