ملابسات فيديو مشاجرة بين شخصين بقطع حديدية في الغربية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعدي شخصين بالضرب على بعضهما بقطع حديدية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 20 الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بالغربية بحدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول: شخص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة -له معلومات جنائية، مصاب بكدمات- طرف ثان: شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة، له معلومات جنائية مصاب بجرح.

وباستكمال الفحص تبين أنه أثناء سير الأول احتك به الثاني أثناء قيادته مركبة “توك توك” فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، على إثرها كلاً منهما تعدى على الآخر بالضرب بقطع حديدية وإحداث ما بهما من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتها أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.