ملابسات فيديو مشاجرة أجانب في كورنيش أسوان.. والسبب: «معاكسة سيدة»

كشفت تحقيقات الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، في منطقة الكورنيش بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين -يحملان جنسية إحدى الدول- وبحوزتهم أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بين طرف أول: 3 أشخاص”أحدهم مصاب بجروح قطعية، سيدة” مصابة بجرح قطعى باليد”، وطرف ثان: شخصين وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، بسبب مضايقة الطرف الثاني سيدة، مما أثار حفيظة الطرف الأول وعلى إثرها تعدى كلٍ منهما على الآخر بواسطة أسلحة بيضاء محدثين الإصابات المنوة عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض.

وبمواجهتهم إتهموا الطرف الثانى بالتسبب فى إحداث إصاباتهم المنوة عنها وذلك لذات السبب المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الطرف الثاني.