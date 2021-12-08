ملابسات فيديو قيادة دراجة نارية بسرعة زائدة واحتراقها بالإسكندرية

حدث تسرب لكمية من الوقود من مؤخرة الدراجة، وخروج لهب إنطفأ تلقائيًا مما أدى لإختلال المقود بيد قائدها.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن ظهور شخصًا يقود دراجة نارية بسرعة بالغة، وتشتعل النيران بمؤخرة الدراجة وصديقه مُستقلاً إحدى السيارات بتصويره في محافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين ورود بلاغًا لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية ، عن وقوع مصادمة ومصاب بمنطقة لوران بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”، قيادة طالب حدث تسرب لكمية من الوقود من مؤخرة الدراجة، وخروج لهب إنطفأ تلقائيًا مما أدى لإختلال المقود بيد قائدها، وانقلابها وسقوطه أرضًا “دون التأثير على حركة المرور”.

وأسفر ذلك عن إصابة قائد الدراجة بكسر وجروح متفرقة بالجسم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج، وبسؤال شقيقه أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.