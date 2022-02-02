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ملابسات فيديو قيادة أشخاص سيارة برعونة أمام مدرسة في الشيخ زايد

ضبط المتهمين.
أماني عوض 7:30 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 7:30 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر أحد المواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تضمن استقلال بعض الأشخاص سيارة “ملاكي” وقيادتها برعونة أمام إحدى المدارس واعتلاء أحدهم سقف السيارة، والآخر على نافذة الباب الخلفي مُعرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

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وأفادت بأنها تركت السيارة للإصلاح بإحدى ورش تصليح السيارات بالمنطقة محل الواقعة.

كما أمكن ضبط مالك الورشة المشار إليها، ونجله لقيام الأخير بإرتكابه الواقعة المنوه عنها بصحبة أصدقائه، وذلك دون علم والده.

وبمواجهته اعترف بمضمون التحريات، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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