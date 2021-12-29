ملابسات فيديو ضرب طفلين داخل سيارة أجرة في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقله على أحد المواقع الإخبارىة، يتضمن تصوير سيدة لسيارة أجرة بداخلها شخصين وبرفقتهما طفلين، اعتدى أحدهما بالضرب على الطفلين بعصا خشبية بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستخدام الوسائل الفنية الحديثة أمكن تحديد خط سير السيارة الأجرة المشار إليها.

وباستدعاء مالكها وسؤاله، أقر بأن السيارة في حيازة شخص آخر يعمل عليها، وباستدعاء الأخير أقر بأنه كان يوصل شخص ونجليه إلى أحد الأماكن بالجيزة، واعتدى والد الطفلين عليهما بلفافة ورقية، وليست عصا خشبية.

واتخذت الإجراءات اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.