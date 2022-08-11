ملابسات فيديو سرقة من داخل جراج سيارات في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن محاولة شخص سرقة من داخل السيارات، بجراج كائن بعقار بمنطقة النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر بالواقعة، وبسؤال صاحب الحساب المشار إليه أفاد بنشر مقطع الفيديو بناءً على طلب اثنين من أصدقائه “أصحاب السيارات”.

وباستدعائهما أقرا بأنه بتاريخ 27/7/2022 اكتشفا دخول شخص -غير معلوم لديهما- جراج العقار سكنهما، ومحاولته السرقة من داخل السيارتان ملكهما، ونظرًا لوجود كاميرات مراقبة داخل الجراج قاما بتسجيل مقطع الفيديو، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى عدم الإبلاغ الواقعة.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكابها على النحو المشار اليه.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم واتهماه بالشروع في السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.