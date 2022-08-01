ملابسات فيديو توقف «توك توك» على شريط السكة الحديد في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله توقف إحدى مركبات “توك توك” على شريط السكة الحديد بإحدى المزلقانات، بدائرة قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال سائق “توك توك” -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية- مركبة خاصته بدون لوحات معدنية، ومروره من المزلقان المشار إليه حدث عطل بالمركبة، مما أدى إلى توقفها على شريط السكة الحديد.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط سائق مركبة “توك توك” المشار إليها، وبمواجهته أقر بما سبق، وتبين عدم حملة رخصة قيادة، واتخذت الإجراءات القانونية.