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ملابسات فيديو تعلق مواطن بسيارة وسقوطه أرضًا ووفاته في سوهاج

حدوث مشادة كلامية بينه وشخص على أولوية المرور، وعلى إثرها الأخير بالاتصال بالمجني عليه لإيقاف السيارة.
أماني عوض 1:20 ص, الجمعة, 17 ديسمبر 21 1:20 ص, الجمعة, 17 ديسمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله شخص، أثناء تعلقه بباب سيارة “ميكروباص”، وسقوطه أرضًا في محافظة سوهاج مما تسبب في وفاته.

وبالفحص تبين ورود بلاغًا لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، من عامل بأنه أثناء سير نجله سائق بأحد الطرق، اصطدمت به سيارة “ميكروباص” قيادة سائق -مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام- مما نتج عنه وفاته.

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واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله ونفى وجود شبهة جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط قائدها، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم، مضيفًا أنه فوجىء بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وفي وقت لاحق تداول مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهة قائد السيارة أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وشخص على أولوية المرور، وعلى إثرها الأخير بالاتصال بالمجني عليه لإيقاف السيارة.

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وفوجئ قائد السيارة بتعلق المجني عليه بباب السيارة محاولًا إيقافه، بالإسراع بالسيارة مما أدى إلى سقوط المجني عليه أرضًا، ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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